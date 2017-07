Chris Froome op weg naar vierde Tourzege: "Het moeilijkste is achter de rug"

Nico Dick in Frankrijk

Tour de France Chris Foome en ploegmaats lieten zich tussen Briançon en Izoard niet verrassen. Integendeel, in volle finale trok hij zelf -even- in de aanval, al was het maar om zijn overwicht even in de verf te zetten. "Opletten nog voor Uran", vertelde hij achteraf. "Maar ik ben blij dat ik de Alpen heb overleefd."

Zoals elke dag begon geletruidrager Chris Froome zijn persconferentie met het -tot vervelens toe- bedanken van zijn ploegmaats. Al deed hij daar vandaag nog een schep bovenop. "Mikel Landa? Hij was er de hele Tour op elk moment toen ik hem nodig had. Ook vandaag. Ik liet hem even vooruit rijden, waarna hij de perfecte springplank was om een aanval in te zetten. Uran counterde vrijwel onmiddellijk, zoniet had ik het misschien tot op de streep kunnen uitzingen en wat extra tijd terugpakken. Maar wat Mikel betreft, hij heeft de motor om met de beste renners van de wereld te kunnen wedijveren in grote rondes. In de toekomst kan hij hier ongetwijfeld terugkomen om zelf de Tour te proberen winnen."



Voorts had Froome het vooral over hoe blij hij was dat de Alpen achter de rug waren. "Ik had er wel wat schrik van, maar ik heb de gele trui kunnen behouden en dat is een opluchting. Daarmee is het moeilijkste van deze Tour achter de rug. Al wil ik het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Zaterdag wordt het nog opletten voor Rigoberto Uran. Hij is nu sowieso mijn voornaamste belager. Maar, ook al zijn de verschillen beperkt, ik start uiteraard vanuit poleposition." Als Froome de tijdrit van zaterdag in Marseille niet op zijn naam schrijft, wint hij de Tour zonder dagzege. Maar daar ligt hij al helemaal niet van wakker. "Geel in Parijs is wat telt. Ik zou natuurlijk liever een etappe winnen, maar ik zal er geen spijt van hebben als het niet gelukt is."