Tiesj Benoot: "Het is goed geweest"

Door: Bart Audoore

20/07/17 - 20u36

© photo news.

Tour de France Tiesj Benoot (23) trok opnieuw ten aanval in de rit met aankomst op de Izoard. Meedoen voor ritwinst zat er niet in, maar de Gentenaar reed naar een verdienstelijke 22ste plaats op bijna 3,5 minuten van winnaar Barguil.

"Op het einde zat ik kapot", bekende de renner van Lotto-Soudal. "Maar Tony (Gallopin, red) was mee en ik heb geprobeerd om hem nog zo veel mogelijk te helpen. Het was een ambetante dag. De kogroep was veel te groot, meer dan vijftig man, en het draaide nooit vlot rond. Het was demarreren, stilvallen, weer demarreren en weer stilvallen." Met de laatste Alpenrit heeft Benoot ook de laatste zware etappe van deze Tour achter de rug. Als er niks raars meer gebeurt, beëindigt hij zijn eerste grote ronde op de negentiende plaats op een dikke 40 minuten van Froome. "Die top twintig is wel mooi. Maar eigenlijk kwam ik naar hier om een etappe te winnen en dat is niet gelukt. Dat klassement is er gewoon bijgekomen." Voor de volledigheid: Benoot eindigt ook mooi vierde in het jongerenklassement. "De Tour is plezant geweest, maar nu is het goed geweest. Ik haal nog redelijk oké het einde, maar het is wel op. Ik hoop dat ik hier iets sterker uitkom. In de winter ga ik nadenken wat ik in de toekomst wil doen in de Tour en waarop ik de focus ga leggen."

De Gendt vreest voor Prijs van Superstrijdlust

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) schoof andermaal mee in de vroege vlucht van 51 renners, maar het leverde hem weinig op, met een 58ste plek op 12'48" van winnaar Barguil.



"Als je niet meespringt, eindig je ook met niets", reageerde hij. Al voor de tiende keer in deze Tour glipte De Gendt mee in de ontsnapping, maar zoals heel wat andere vluchtpogingen strandde die al vrij vroeg voor hem. "Als zo'n grote groep wegrijdt, dan moet je ook mee", vatte hij samen. "Het was goed, er waren vier jongens mee van de ploeg en Tiesj Benoot en Tony Gallopin waren duidelijk in goede doen. Zij staan goed geplaatst in het klassement en dus heb ik mijn werk voor hen gedaan. Mijn ontsnapping brengt niet veel op, maar meer kan ik niet doen en het is goed voor de sponsor dat we in beeld rijden."



De Gendt mikt op de Prijs van de Superstrijdlust, maar heeft met Warren Barguil een stevige concurrent. "Ik was tien keer mee in ontsnapping, ik weet niet wat ik nog meer moet doen, maar ik denk dat die Prijs verloren is, zeker nu hij weer gewonnen heeft."



Overigens wenste De Gendt Barguil ook proficiat onderweg met zijn bergtrui die mathematisch zeker is. "Hij pakte de meeste punten, toonde zich, chapeau voor hem", aldus De Gendt die in het bergklassement met 63 punten derde is.