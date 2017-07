VIDEO: Bardet zal Tour niet winnen, maar van teleurstelling is bij AG2R geen sprake

Mathieu Goedefroy

20/07/17 - 20u22

Tour de France AG2R deed er op de Izoard alles aan om Chris Froome in het verlies te rijden, maar het mocht niet baten. Romain Bardet zal deze editie van de Tour de France zo goed als zeker niet winnen. Toch waren ploegmaats Jan Bakelants en Oliver Naesen tevreden. "Zeg nooit nooit..."

Hij had de Tour zo graag gewonnen, Romain Bardet, maar op de Izoard kreeg hij Chris Froome niet uit het wiel. De Fransman schuift wel op naar plaats twee, maar met een tijdrit in Marseille - niet zijn sterkste discipline - is de kans reëel dat Rigoberto Uran hem zaterdag nog naar plaats drie verdringt. Toch was er van teleurstelling aan de AG2R-bus geen sprake. "De balans is voornamelijk positief", aldus ploegleider Julien Jurdie. "We hebben vandaag tijd gepakt op Uran en hebben zo straks een psychologisch voordeel. Ook al gaat het maar om zes seconden, het is toch vooral aan hem om die in de tijdrit in Marseille terug te proberen pakken. Zo zijn wij in het voordeel."



Ook de Belgen in de armada van Bardet waren al bij al tevreden. "We stonden al op het podium en we schuiven nog een plaats op, dan heb je het toch goed gedaan", glimlachte Oliver Naesen, terwijl Jan Bakelants zelfs nog een waterkans op de eindoverwinning zag. "Zeg nooit nooit. De tijdrit moet nog gereden worden. Iedereen gaat er maar vanuit dat Froome het zal afmaken, maar er kan daar nog vanalles gebeuren, denk maar aan materiaalpech bijvoorbeeld. Uran is ook een dark horse die er misschien nog over kan. Hij kan nog verrassen. We zullen wel zien wat het zaterdag wordt, en wie er uiteindelijk de Tour wint."