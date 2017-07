Serge Pauwels komt niet uitgeblust uit Tour: "Vuelta wordt serieuze optie"

Door: Joeri De Knop

20/07/17 - 20u21

© photo news.

Achttiende en beste Belg, is Serge Pauwels voorlopig in de Tour. Niet dat hij het daar per se voor doet. "Het is een gevolg van mijn manier van koersen. Offensief, agressief, heel vaak in beeld. Precies zoals ik het graag heb, trouw aan mijn stijl. Top twintig is mooi, het blijft de Tour de France, hé. En ik denk niet dat ik die plaats heb gestolen. Je kan daar ook staan door elke dag anoniem mee te fietsen in de buik van het peloton en dertigste te eindigen. Dat heb ik niet gedaan. Het schenkt me voldoening. Ik ben tevreden. Ook al ontbreekt die absolute uitschieter."



Meer vrijheid

Dat laatste knaagt wel een beetje. Vorig jaar werd Pauwels onder meer tweede na De Gendt op de Mont Ventoux en zesde in Culoz. En ook twee jaar geleden reed hij drie keer in de top tien. "Mijn gevoel is vergelijkbaar met 2015. Conditioneel ben ik op zijn minst even goed. Het verschil is dat er toen minder controlerend werd gekoerst en ik meer vrijheid kreeg. Zonder die constante houdgreep van Team Sky hadden er nu ook een paar topvijfposities of zelfs podia ingezeten. Het is iets wat je niet onder controle hebt. En in 2018 even goed weer helemaal anders kan zijn."



Niet stikkapot

Dat hij weinig of geen slechte dagen heeft gekend, stelde Pauwels vast boven op de Izoard. Maar dat hij toch blij is dat deze Tour er bijna op zit. "Even recupereren kan geen kwaad. Al kom ik er niet stikkapot uit. Reden genoeg om van de Vuelta (19/8-9/9) een serieuze optie te maken in het najaar. Ik heb het er deze week al met de ploegleiding van Dimension Data over gehad. Normaal was ik voorzien voor het Canadese tweeluik in Quebec en Montreal. Maar daarin kom ik veel minder tot mijn recht en zou het puur knechten zijn. De Ronde van Spanje is één van de beste koersen die ik in de tweede helft van het seizoen kan rijden. Niet voor een klassement, maar net zoals hier voor ritzeges. Met een groep vrijbuiters, waar onze ploeg toch wel voor staat. Fraile, Anton en co. Ik denk dat ik wel in dat plaatje pas. Volgende zaterdag rijd ik eerst nog de Clasica San Sebastian. Daarna hak ik de knoop door."