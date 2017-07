Ritwinnaar Barguil: "Kamergenoot Matthews leidde met 2-1, bij deze staan we opnieuw gelijk"

Nico Dick in Frankrijk

20/07/17 - 20u12

Tour de France Warren Barguil sloeg vandaag een dubbelslag. De 25-jarige Fransman pakte op de Isoard zijn tweede ritzege en verzekerde zich ook nog eens van eindwinst in het bergklassement. Hij is -na Bobet en Hinault- de derde Bretoen die in Parijs met de bollen zal pronken. "Ik leef op een wolk."

Aandoenlijk tafereeltje op de top van de Isoard. Australiër Michael Matthews en zijn Franse ploegmaat Warren Barguil vielen elkaar bijna hartstochtelijk in de armen. Begrijpelijk: de twee kamergenoten hebben nu elk twee ritzeges in deze Tour en zijn beiden -zonder ongelukken- zeker van respectievelijk het groene en de bollen. "Gisteravond hadden we het er over voor het slapengaan", legt Barguil uit. "De tussenstand was 2-1 in het voordeel van Michael. Ik moest dus wel voor de gelijkmaker zorgen vandaag. En dit was mijn laatste kans. Geweldig dat het me ook gelukt is."



Al geeft Barguil toe dat hij zijn aanval in eerste instantie had ingezet om een plaatsje te winnen in het klassement. "Ik merkte dat Alberto Contador geen superbenen had. Daarom die aanval. Ik wilde haasje-over spelen. Maar ik raapte ook de ene na de andere renner op van de vroege vlucht. Toen ik zag dat alleen Atapuma nog overbleef, begon ik te geloven in ritwinst. Al dacht ik wel even terug aan de Ronde van Zwitserland van vorig jaar. In de vijfde rit kwam ik toen een paar tientallen meter te kort om diezelfde Atapuma van de ritzege te houden. Dat scenario wilde ik vandaag niet herhaald zien." Eenmaal over de finish wees Barguil richting de hemel. "Als eerbetoon aan mijn grootouders, de mee instonden voor mijn opvoeding. Ook al zijn ze er niet meer, hen vergeten zal ik nooit." Barguil beleeft naar eigen zeggen een droom-Tour. "Of dit een speciale dag is? Ik vond mijn overwinning in Foix al straf. Ik leef in de wolken. Erger nog, ik ben precies even van de aardbol verdwenen. Ik heb gelukkig nog een paar dagen tijd om terug met mijn voeten op de grond te komen."



Barguil gaf nog aan dat hij in deze Tour vanuit de luwte mocht opereren, zonder klassementsdruk. "In die rol presteer ik het best. Ik moest geen schrik hebben om een waaier te missen, ik moest niet elke rit voorin blijven zoals de toppers. Ik mocht gewoon mijn ding doen: aanvallen als ik er de benen voor had. Op die manier prijk ik toch nog negende in het klassement. Ik hoop dat ik het volgend jaar opnieuw zo kan aanpakken", besloot de nieuwe chouchou van de Franse wielerfan.