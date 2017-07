VIDEO: Kwiatkowski rijdt zich helemaal choco en geeft de woorden 'parkeren' en 'leeg' een nieuwe betekenis

Dries Mombert

20/07/17 - 19u17

© rv.

Tour de France Chris Froome mocht dan wel geen afstand nemen op zijn voornaamste concurrenten, aan zijn teamgenoten zal het vandaag niet gelegen hebben. Mikel Landa toonde zich een gehoorzame luitenant, terwijl ook Michal Kwiatkowski zich nog eens van zijn beste kant liet zien.

© photo news.

De Pool van Team Sky is na klimmers Landa en Nieve het derde mannetje in de Sky-trein en kwijt zich in deze Ronde van Frankrijk met verve van zijn taak. De wereldkampioen van Ponferrada in 2014 maakte het meerdere favorieten moeilijk met zijn enorme tempo, maar dat kost na bijna drie weken Tour stilaan zijn tol.



Toen Kwiatkowski ook vandaag weer zijn loeiharde tempo aan de rest oplegde, moest de tempobeul zich vijf kilometer voor de top van Col d'Izoard helemaal leeg op de kant zetten.



Kwiatkowski, stikkapot van de inspanning, zette zelfs even voet aan de grond. Wijlen Briek Schoote liet ooit optekenen dat "koersen rijden is tot je niet meer weet van welke parochie je bent." Michal Kwiatkowski kan het na deze achttiende etappe in de Tour wellicht beamen.