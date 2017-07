Barguil is zonder ongelukken al zeker van de bollentrui in Parijs

DM

Tour de France Warren Barguil heeft nog voor het einde van de achttiende rit van de Tour de France al zekerheid over de eindzege in het bergklassement. Primoz Roglic, de eerste achtervolger van de 25-jarige Fransman, moest in de achttiende etappe op de Col de Vars punten pakken om in de running te blijven. De Sloveen slaagde daar niet in, waardoor hij Barguil niet meer kan bijbenen in de stand.