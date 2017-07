Bergtrui Barguil kroont zich tot koning van de Izoard, Froome blijft heer en meester

Dries Mombert

20/07/17 - 17u37

© photo news.

Tour de France De Col d'Izoard heeft zijn naam eer aangedaan. In een aangenaam kijkstuk toonde een alweer indrukwekkende Warren Barguil zich de beste klimgeit in deze Tour. Leider Chris Froome en Team Sky speelden het spel uitstekend op de Alpenreus, maar veel afscheiding in de top van het klassement kwam er niet. De tijdrit van zaterdag belooft een stevig secondespel te worden tussen Uran, Bardet en Froome.

De Gendt voor de superstrijdlust, kopgroep met 54 avonturiers Met nog drie renners binnen de halve minuut zouden vandaag alle registers openvliegen in de Ronde van Frankrijk. De parcoursbouwers van de Tour kroonden de laatste bergetappe met een finish op de mythische Col d'Izoard. Dé berg waar in het verleden legendes als Fausto Coppi, Louison Bobet en Eddy Merckx zich naar eeuwige roem fietsten.



Ook Thomas De Gendt was bezig met zijn plaatsje in de annalen van de Tour. De Belg van Lotto Soudal is tuk op de prijs voor de superstrijdlust en toonde nog maar eens zijn aanvalsdrift. De Gendt tekende opnieuw present voor de vlucht van de dag, maar was met 53 metgezellen verre van eenzaam.



Met ook Benoot, Bakelants, Pauwels en Roelandts telde de omvangrijke kopgroep vijf landgenoten. Al zouden die in het verhaal van de etappe slechts een kleine figurantenrol op zich nemen. © epa.

Barguil verzekert zich van de bollen en is ontketend op de Izoard De Gendt kwam dan wel als eerste boven op de welluidende Col Desmoiselles Coiffées, maar zag even later Warren Barguil definitief de bergtrui pakken. De Fransman van Team Sunweb hoefde daarvoor geen trap extra te geven. Enig overgebleven concurrent in het bolletjesklassement Primoz Roglic pakte geen punten op de Col de Vars.



De boeken voor de bergtrui mochten zo drie dagen voor de aankomst in Parijs helemaal dicht. Een sterke Lutsenko trok aan de voet van de Izoard hard van leer, maar ook hij kon niet verhinderen dat de groep der favorieten onder impuls van AG2R met rasse schreden naderde.



Atapuma waagde de sprong, net op het moment dat Contador en alweer Barguil op avontuur trokken. De Franse bollenman klimde ontketend naar de kop van de wedstrijd. Bij de favorieten moest het toen nog allemaal beginnen. © anp.