Nederlandse Van Vleuten wint op Izoard en doet gooi naar eindzege in La Course

XC

20/07/17 - 12u46

© getty.

Annemiek van Vleuten heeft haar favorietenrol in de eerste etappe van La Course volledig waargemaakt. De Nederlandse klauterde naar de zege op de mythische Izoard, ex-wereldkampioene Lizzie Deignan werd tweede op 43 seconden. Elisa Longo-Borghini legde nog eens veertig tellen later bestek op de derde plek. Overmorgen vindt deel twee van de vernieuwde Tour de France voor vrouwen plaats, dan volgt namelijk de tijdrit in Marseille.

De editie van La Course kreeg dit jaar een nieuwe bestemming, geen wedstrijd op de Champs d'Elysées, maar een verkorte versie van de etappe van Briançon naar Col d'Izoard, over 67 km en de finish vier km voor de top waar de heren vandaag eveneens finishen. Zaterdag staat een tijdrit op het programma.



De wedstrijd werd geanimeerd door heel wat aanvallen in de beginfase, maar door het hoge tempo raakte niemand weg. Uieindelijk trok de Nieuw-Zeelandse Linda Villumsen halfweg koers in de aanval en sprokkelde ze zo'n 45 seconden bij elkaar.



Het peloton gunde haar niet meer en het was Boels-Dolmans dat de wedstrijd controleerde voor Megan Guarnier en Lizzie Deignan die hun zinnen op deze wedstrijd hadden gezet. De eenzame vluchter werd bij de lurven gevat aan de voet van de Izoard. Op de klim was het andermaal Boels-Dolmans dat de forcing voerde en het peloton dunde uit. Van Vleuten volgde gezwind en plaatste een aanval op zo'n vijf km van het eind, enkel Deignan, Borghini en Guarnier wisten in haar wiel te blijven.



Toen de Nederlandse op 4 km nog eens op de pedalen ging staan, hadden de anderen geen antwoord klaar en klom ze naar de zege. Aan de finish hield ze 43 seconden voorsprong over op Deignan en 1:23 op Borghini. De eerste twintig rensters in de uitslag, mits gearriveerd binnen vijf minuten, rijden zaterdag een achtervolging op het parcours van tijdrit in Marseille.



"Ongelooflijk", sprak de Nederlandse na afloop, "dit is een koers die mooi op je palmares staat en het was heel bijzonder om hier te rijden. Het gebeurt niet vaak dat er zo veel mensen op het parcours staan om ons aan te vuren en het was een speciale ervaring. Het was lastig, want dit was een wedstrijd op grote hoogte en dat voel je. Ik wou de benen eens testen bergop. Toen ik een tweede keer aanviel, kon niemand volgen en pak ik de zege, maar ik heb echt wel afgezien."