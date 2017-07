Sky-manager Brailsford had eerder al ruzie met journalist, nu krijgt hij het met iets helemaal anders aan de stok

YP

Het was een ontspannen Sir David Brailsford die gisteren de pers te woord stond nadat zijn speerpunt en gele trui Chris Froome ook in de 17de rit van de Tour de France de boel stevig in handen hield. Heel anders dus dan afgelopen maandag, wanneer de manager van Team Sky niet bepaald opgezet was met de aanwezigheid van journalist Barry Ryan. En toch verliep ook dit persmoment niet geheel zonder slag of stoot. Zo kreeg Brailsford middenin het interview af te rekenen met... een slagboom die naar beneden kwam. De 53-jarige Brit zag er achteraf de humor wel van in.