LIVE Tour: Wie valt Froome aan op mythische Izoard?

XC

20/07/17 - 16u27

live De gele trui van Chris Froome kwam gisteren op geen enkel moment in gevaar in de eerste Alpenrit. Sterker nog, de Brit pareerde vlot de aanvallen van Romain Bardet én hij smeerde Fabio Aru ruim een halve minuut aan. Het is dus maar zeer de vraag of de klassementsmannen Froome vandaag wel pijn zullen kunnen doen. De renners krijgen een pittige rit van net geen 180 km voorgeschoteld, met als zwaartepunt de beklimming van de Col d'Izoard, tevens ook de slotklim van de 18de etappe. En er mag zeker vuurwerk verwacht worden, want volgens Bardet zal de 104de Tour op de flanken van de Izoard beslist worden.

Aru in de problemen Bakelants trekt door en brengt Aru in problemen. Onze landgenoot zet zich op kant en nu neemt Sky vol over. Ook Daniel Martin lijkt het moeilijk te krijgen, maar blijft voorlopig aanklampen. Lees ook Wie hier niet knalt, verliest de Tour: onze man rijdt de Izoard op



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen!

Atapuma op weg naar Lutsenko Atapuma is een tweede keer gaan aanvallen en is nu alleen op weg naar Lutsenko. De Colombiaan nadert tot op enkele seconden. Gaat hij straks zegevieren?

Bakelants laat zich uitzakken Bakelants heeft geen kans meer om de rit te winnen en krijgt nu de orders om zich te laten uitzakken. Onze landgenoot gaat zo nog even de kop trekken in dienst van Bardet. Ook Rolland lijkt te wachten op zijn kopman Uran.

Wachten op vuurwerk Wanneer valt iemand aan in de groep der favorieten? Even herhalen: de Col d'Izoard is 14,1 km lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. Die mythische beklimming van buiten categorie kent een vrij vlak verloop, maar vanaf halfweg de klim gaat het zelden onder de negen procent. Het ziet ernaar uit dat we moeten wachten tot het tweede deel van de loodzware hindernis.

Nog 10 km: Lutsenko loopt uit De eerste achtervolgers komen geen meter dichter op Lutsenko. De Kazach heeft een voorsprong van 45 seconden op Atapuma, Navarro en Gallopin. Froome en co volgen op 3'30" van de koploper. Superbe image de @DeGendtThomas qui vient féliciter @WarrenBarguil pour son maillot ! ¿¿ / De Gendt congratulates Barguil ¿¿#PrixAntargaz pic.twitter.com/vTIXStdhQR — Prix Antargaz (@PrixAntargaz)

Aanval Atapuma Atapuma probeert het bruggetje te slaan naar de kop van de koers. Navarro en Gallopin reageren op de uitval van de Colombiaan. In het uitgedunde peloton blijft AG2R tempo maken, Bardet heeft nog drie mannetjes over.

Belgen lijken kansloos Benoot, Pauwels en Bakelants hebben nog een voorsprong van amper twee minuten op het groepje van de favorieten, en dat lijkt te weinig op de loodzware Izoard. Intussen haakt Naesen af, hij heeft meer dan zijn werk gedaan. Et c'est parti ! / It's on! #TDF2017 pic.twitter.com/MNPOK8UYht — Le Tour de France (@LeTour)

Lutsenko laat Edet achter Edet kon al een tijdje niet overnemen en speelde blijkbaar ook geen komedie. Hij moet Lutsenko laten rijden, die bijna de Izoard gaat aansnijden. Kan de Kazach van Astana de rest afhouden op de mythische beklimming?

Landgenoten volgen op anderhalve minuut Het groepje van onze landgenoten hangt op anderhalve minuut van de kop van de koers. Drie minuten later volgen de favorieten. #TDF2017 @TiesjBenoot, @DeGendtThomas and @jurgenroelandts are 1'30" behind the leading duo that has 30 seconds advantage on @tonygallopin — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Hardy past Hardy kan het tempo van Edet en Lutsenko niet volgen en moet afhaken. Het leidersduo heeft een bonus van amper 15 seconden op de groep van Gallopin. Nog drie kilometer tot de voet van de Izoard! .@AlexeyLutsenko3 et @NicoEdet sont seuls en tête. 3 km avant d'entamer l'Izoard ! #PrixAntargaz pic.twitter.com/m1pChYkQX7 — Prix Antargaz (@PrixAntargaz)

Gallopin maakt misbaar Even ruzie in de kopgroep. Tony Gallopin maant zijn metgezellen aan om tempo te maken. Intussen profiteren Hardy, Edet en Lutsenko van de situatie en glippen weg uit de kopgroep.

Ulissi en Molard maken sprong Plots hebben we een kopgroep van tien renners, aangezien Ulissi en Molard de sprong hebben gemaakt. Komen er nog enkele renners terug vanuit de achtergrond? De Belgen zijn even van de radar verdwenen.

Nog 25 km: Kopgroep van acht renners Grmay, Edet, Navarro en Hardy komen voorin aansluiten bij Gallopin, Atapuma, Lutsenko en Sicard. Zo krijgen we een kopgroep van acht stuks. De achtervolgende groep van 24 renners hangt op een minuut. Intussen blijft Naesen zich wegcijferen in dienst van Bardet. Hoe lang houdt de Belgische kampioen dit nog vol?

Gautier moet wachten Gautier houdt plots vooraan de benen stil. Hij moet wachten van de ploegleiding om zo zijn kopman Bardet bij te staan. Hopelijk mag Bakelants wel zijn kans gaan.

Vier renners in achtervolging Grmay, Edet, Navarro en Hardy zetten de achtervolging in op de vier koplopers. Zij moeten een bres van 50 seconden dichten, Benoot en co volgen op een minuut. Door het beulwerk van Naesen maken de favorieten nog kans op de ritzege. Het peloton nadert tot op zes minuten. Het wordt nog spannend! #TDF2017 Ils sont maintenant 4 à l'avant avec @sicard_romain ! 6' d'avance à 35 km de l'arrivée. — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Naesen maakt indruk Oliver Naesen blijft sleuren tot de top van de Col de Vars. De Belgische kampioen neemt nu het peloton op sleeptouw in de afdaling. Zij naderen tot op 6'20" van de kop van de koers. AG2R a accéléré dans le col de Vars, beaucoup de coureurs distancés / AG2R's tempo distanced many riders #TDF2017 pic.twitter.com/TZZCMDLFbi — Le Tour de France (@LeTour)

AG2R neemt over AG2R heeft in het peloton de rol overgenomen van Team Sky. Naesen heeft nog benzine in de tank en rijdt zijn kas leeg voor kopman Bardet. Slaat de Fransman straks toe op de Izoard? Hij moet wel, aangezien hij in de tijdrit geen kans maakt.

Nog 50 km: Vier koplopers, Lutsenko eerste boven Net voor de top hebben Atapuma, Gallopin, Sicard en Lutsenko zich lichtjes afgescheiden. Die laatste is de enige die sprint voor de bergpunten en komt dan ook als eerste boven. .@astana_alexey passe en tête au sommet du Col de Vars. Il remporte les 10 pts mis en jeu !#MaillotaPoisCarrefour #TDF2017 ¿¿¿ pic.twitter.com/p0y4CWU7A5 — Carrefour France (@CarrefourFrance)

Pauwels en Benoot aandachtig Pauwels en Benoot tonen zich en springen op alles wat beweegt. Bakelants houdt zich wat meer afzijdig. De groep van Froome volgt op 7'20", wat betekent dat de winnaar allicht vooraan zit. Krijgen we straks een eerste Belgische ritzege in deze Tour?

Steile stroken komen eraan De steile stroken van de Col de Vars komen eraan. Ondertussen wordt Roelandts vooraan overboord gegooid, terwijl Pauwels het tempo verzorgt. Nog een kleine vier kilometer klimmen voor de koplopers.

Uitkijken naar Bakelants, Pauwels en Benoot Als de groep van Froome blijft hangen, moet zeven minuten voor de koplopers volstaan op de Izoard. Langs Belgische zijde hebben we met Bakelants, Pauwels en Benoot drie kanshebbers voor de ritzege. Atapuma wordt mogelijk de grootste uitdager.

Op de Col de Vars De leiders zijn aan de eerste meters van de lastige Col de Vars begonnen. Meteen moeten Marcato en Grivko voorin afhaken. De eerste achtervolgende groep volgt inmiddels al op een minuut. Het peloton komt weer een stukje dichter: 7'02". Kunnen Froome en co toch nog strijden voor de dagzege?

Samenstelling kopgroep Een overzicht van de 25 leiders: Jan Bakelants, Cyril Gautier (AG2R), Nicolas Roche (BMC), Andriy Grivko, Bakhtiyar Kozhatayev, Michael Valgren (Astana), Darwin Atapuma, Kristijan Durasek, Marco Marcato, Ben Swift (UAE Team Emirates), Rudy Molard (FDJ), Daryl Impey (Orica-Scott), Serge Pauwels, Jaco Venter (Dimension Data), Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin), Tiesj Benoot, Jürgen Roelandts (Lotto Soudal), Daniel Navarro (Cofidis), Thomas Voeckler, Sylvain Chavanel (Direct Energie), Simon Clarke, Andrew Talansky (Cannondale-Drapac), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert).

Ook Bakelants, Roelandts en Pauwels vooraan De kopgroep telt nu 25 renners, en naast Benoot zijn ook landgenoten Roelandts, Bakelants en Benoot mee. Zij hebben een voorgift van zo'n 25 seconden op de eerste achtervolgers.

Koersen naar aanloop van Col de Vars Net voor het klimwerk begint, wordt er vooraan stevig doorgetrokken. De Col de Vars van eerste categorie is in aantocht en zal ongetwijfeld voor slachtoffers zorgen. Wie overleeft de beklimming van eerste categorie? Intussen is het peloton genaderd tot op 7'20". The first major obstacle coming up shortly today on @letour... The Col de Vars. A 9.3 kilometre-long climb at an average of 7.5%. #TDF2017 pic.twitter.com/cOYo1fiT08 — Le Tour de France UK (@letour_uk)

Nog 75 km: Kopgroep splitst Voor sommigen gaat het niet snel genoeg vooraan. Een twintigtal renners schakelen een tandje bij en weten zich zo af te zonderen. Tiesj Benoot heeft de slag alvast niet gemist.

Sky krijgt steun In de achtergrond stond Sky er lange tijd alleen voor, maar nu offert ook Bora-Hansgrohe enkele mannetjes op. Emanuel Buchmann wil duidelijk zijn 15de plek in het klassement verdedigen. Kan de grote meute knabbelen aan de voorsprong van de koplopers? #TDF2017 At 80 km from the finish the group with @TiesjBenoot, @DeGendtThomas, @tonygallopin & @jurgenroelandts is 8'15" ahead of the bunch. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Colbrelli wint tussensprint De Gendt moet in de tussensprint zijn meerdere erkennen in Colbrelli. De Italiaan van Bahrein-Merida schuift zo op naar de derde plek in het puntenklassement. .@sonnycolbrelli wins the sprint ahead of @DeGendtThomas ! / S. Colbrelli remporte le sprint devant T. De Gendt !#GreenJersey#TDF2017 pic.twitter.com/dk50sBLVjM — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey)

Koplopers gegrepen Pauwels en co zien dat hun voorsprong slinkt, en besluiten om vervolgens de benen stil te houden. Zo hebben we opnieuw 54 koplopers. Regroupement à l'avant, ils sont de nouveau 54 / 54 at the front again #TDF2017 pic.twitter.com/gSqTC4hT03 — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 100 kilometer: Zit de winnaar vooraan? Froome en co volgen al op zeven minuten van de kop van de koers. Wil dat zeggen dat de winnaar andermaal vooraan zit? In dat geval hebben we kans op een Belgische ritzege. Misschien wordt Benoot wel onze grootste kanshebber. De Lotto Soudal-renner spaart zijn benen in de achtervolgende groep.

Voorsprong loopt lichtjes op De zeven koplopers breiden hun voorsprong lichtjes uit op de achtervolgers. Pauwels en co hebben een bonus van zo'n 35 seconden. Het peloton volgt op 6'45".

Zeven koplopers Na die beklimming slaan zeven renners de handen in elkaar: Pauwels, Brambilla, Swift, Chavanel, Tulik, Clarke en Vachon hebben een voorsprong van 25 seconden op de 47 achtervolgers. 7 coureurs en tête, 6' de retard pour le peloton / 7 men at the front, a big chasing group and a 6' gap with the peloton #ALLEZALM #TDF2017 — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017 7 riders have gone clear at the front from the 50 man break, including @TeamUAEAbuDhabi & ¿¿¿¿ rider @swiftybswift. #TDF2017 pic.twitter.com/LiQMQIB38e — Le Tour de France UK (@letour_uk)

De Gendt eerste boven Net voor de top komt Edet aansluiten bij Calmejane en De Gendt. Onze landgenoot trekt vervolgens door en komt als eerste aan de top van de Côte des Demoiselles Coiffées. Het drietal heeft een voorgift van amper een dikke tien seconden.

Eerste beklimming van de dag De koplopers snijden de eerste beklimming van de dag aan: de Côte des Demoiselles Coiffées, een helling van derde categorie. Op die hindernis van 3,9 kilometer lang is Calmejane gaan versnellen, enkel De Gendt reageert. .@L_Calmejane trouve qu'il y a trop de monde à l'avant, il attaque et est rapidement rejoint par @DeGendtThomas ! #PrixAntargaz pic.twitter.com/rbYxM3lRF5 — Prix Antargaz (@PrixAntargaz)

Barguil zo goed als zeker winnaar van bolletjestrui De bolletjestrui wordt dit jaar een prooi voor Warren Barguil, tenzij Primoz Roglic straks als eerste bovenkomt op de Col de Vars én de Izoard. Dat is zo goed als onmogelijk, aangezien de Sloveen niet in de kopgroep zit. Zonder ongelukken wordt Barguil dus de winnaar van het bergklassement. L'Izoard comme juge de paix ?



Sans une victoire de P. Roglic au sommet, W. Barguil ¿¿¿¿ sera le #MaillotaPoisCarrefour du Tour 2017 ! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/vl7KX8eh4B — Carrefour France (@CarrefourFrance)

Nog 125 km: Snel openingsuur En of het snel ging in de openingsfase. In het eerste uur heeft de kopgroep maar liefst 46,1 kilometer afgelegd. Het peloton volgt inmiddels op 4'50" van de 54 leiders.

Betancur en Atapuma straks aan het feest op Colombiaanse feestdag? Vandaag vieren de Colombianen hun nationale feestdag. Is er straks in de laatste bergrit van de Tour een Colombiaan aan het feest? Het zou zomaar kunnen, aangezien er met Betancur en Atapuma twee uitstekende klimmers in de kopgroep zitten. Of knalt Uran straks naar de zege? Today is a special day for #Colombia, Independence Day. Celebrated annually since 1810, the fans here @LeTour will celebrate accordingly! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/cuYNio1lMk — Digital Reporters (@TDFReporters)

Van Impe: "Wie op Izoard als eerste bovenkomt, wint de Tour" Vast staat dat deze etappe de laatste kans is voor de klimmers om Froome te bestoken. Fabio Aru, Romain Bardet en zelfs Rigoberto Uran moeten in principe nog tijd nemen op de gele trui, die over betere papieren beschikt als het gaat over het werk tegen de klok in Marseille komende zaterdag. De Izoard moet dus straks als slotklim voor het nodige vuurwerk zorgen. "Het is een 'serieus beest', wees maar zeker", vertelde Lucien Van Impe. "Schrijf op: wie op de Izoard als eerste bovenkomt, wint de Tour. Die tijdrit in Marseille zal van geen tel meer zijn." Wie valt Froome straks aan op de Izoard? © getty.

De Gendt grapt op Twitter De renners moeten in de 18de etappe van Briançon naar Izoard 180 kilometer afhaspelen, maar het had ook een stuk korter en gemakkelijker gekund. Dat zag ook Thomas De Gendt, die vanochtend even de tijd nam om deze leuke tweet de wereld in te sturen. I think i take the shortcut via cervieres pic.twitter.com/gNYEsSOWvw — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Slechts drie ploegen voorin niet mee Bijna elk team heeft voorin minstens één renner vertegenwoordigd. Enkel LottoNL-Jumbo, Bora-Hansgrohe en Team Sky houden hun mannetjes in het peloton. Die laatste ploeg controleert in dienst van geletruidrager Froome.

Nog 150 km: Feillu best geplaatste renner voorin Brice Feillu is de best geplaatste renner voorin. De Fransman van Fortuneo staat op de zestiende plek, en volgt op 33 minuten en 42 seconden in het klassement. Geletruidrager Chris Froome hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Samenstelling kopgroep We geven even de namen van de 54 leiders mee: Impey, Betancur, Herrada, Mollema, De Marchi, Moinard, Roche, Grivko, Kozhatayev, Lutsenko, Valgren, Atapuma, Durasek, Marcato, Swift, Ulissi, Molard, Pauwels, Cummings, Venter, Brambilla, Stybar, Kiserlovski, Lammertink, Machado, Politt, Benoot, De Gendt, Gallopin, Roelandts, Geschke, Claeys, Edet, Navarro, Voeckler, Calmejane, Chavanel, Sicard, Tulik, Rolland, Bakelants, Gautier, Clarke, Talansky, Colbrelli, Grmay, G.Martin, Minnaard, Smith, Feillu, Gesbert, Hardy, Sepulveda en Vachon. #TDF2017 Ce n'est pas 2 mais 3 hommes que nous avons à l'avant. @dimitriclaeys s'est lui aussi glissé dans l'échappée ¿¿ pic.twitter.com/zlxJkrIGfs — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Zes Belgen mee! Maar liefst 54 renners voorin, waaronder zes Belgen: Pauwels, Benoot, Bakelants, Roelandts, Claeys en De Gendt. Op het eerste gezicht zijn er geen klassementsmannen mee.

De Gendt gegrepen Onder het commando van Jürgen Roelandts raapt de achtervolgende groep De Gendt, De Marchi, Gesbert en Calmejane op. Meer dan vijftig leiders dus voorin, het peloton volgt op 1'20". Un groupe énorme a repris les 4 fuyards, ils sont une cinquantaine en tête à présent. #PrixAntargaz pic.twitter.com/aqLGTSeXKr — Prix Antargaz (@PrixAntargaz)

Grote groep in achtervolging Zo'n vijftig renners zonderen zich af van het peloton en zetten de jacht in op De Gendt en co. Serge Pauwels en Bauke Mollema zijn andermaal mee. Het is nog even wachten of er nog grote namen in de groep vertegenwoordigd zijn.

Weeral De Gendt De onvermoeibare Thomas De Gendt trekt vanop de kop bijzonder hard door. Slechts drie renners volgen het spoor van onze landgenoot: Calmejane, Gesbert en De Marchi. Het viertal heeft al een voorsprong van een halve minuut. #TDF2017 Small gap for @DeGendtThomas, Calmejane, De Marchi and Gesbert! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Harde openingsfase We krijgen meteen enkele aanvalspogingen, maar die worden al snel geneutraliseerd. Onder meer Thomas Voeckler liet zich al opmerken. Intussen schuift Thomas De Gendt op. Gaat onze landgenoot weer aanvallen?

We zijn vertrokken! Het startsein is gegeven, wie durft het aan om meteen in het offensief te trekken? Het spektakel kan in elk geval beginnen.

Vlakke aanloop, zwaar tweede deel De tweede tocht door de Alpen begint vrij rustig, pas na 56 km ligt een eerste col met de Côte des Demoiselles Coifféés, een beklimming van derde categorie over 3,9 km aan gemiddeld 5,2 procent. Zestig kilometer verder volgt de Col de Vars, een zware hindernis van eerste categorie waar de renners 9,3 km aan gemiddeld 7,5 procent moeten klimmen. Nadien is het aftellen naar het slotspektakel op de Col d'Izoard, een loodzware col van 14,1 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. Die mythische beklimming van buiten categorie kent een vrij vlak verloop, maar vanaf halfweg de klim gaat het zelden onder de negen procent, ideaal dus voor klimgeiten om hun kans te grijpen. © kos.

Start binnen een kwartier Het skioord Briançon - waar de renners zich binnen een kwartier op gang trekken - vormt vandaag het decor voor de start van de tweede etappe door de Alpen. Een rit over 179,5 kilometer met aankomst op de Col d'Izoard, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour ligt de finish op deze mythische beklimming. © kos.