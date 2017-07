Froome kwam amper in de problemen, maar blijft op zijn hoede: "Ik onthoud twee dingen van deze etappe"

Door: redactie

19/07/17

Chris Froome werd in de 17e Tourrit een paar keer belaagd door Romain Bardet op de laatste klim, de Galibier, maar hield zonder al te veel moeite stand. "Ik voelde me heel sterk en had de wedstrijd onder controle", verklaarde de Brit.

Froome sprintte bovendien ook nog eens naar een derde plaats in de daguitslag en pakte zo twee bonificatieseconden, Uran werd tweede en pakte er zes. In het klassement heeft hij nu 27 seconden voor op Uran en Bardet.



"Ik onthoud twee belangrijke dingen van deze etappe", aldus de drievoudige Tourwinnaar. "Mijn team leverde fantastisch werk en is klaar voor deze laatste dagen in de Tour. We stonden onder druk door de aanval van eerst Contador en later ook andere renners, maar pareerden die aanvallen vlot. En ten tweede voel ik me veel, veel beter dan in de Pyreneeën vorige week. Bardet viel drie keer aan, maar ik had wel voortdurend het gevoel dat ik alles onder controle had. Dat is belangrijk met het oog op wat komt donderdag, de laatste bergrit, de laatste kans voor de klimmers om mij te bestoken. Ik weet dat het een cruciale dag wordt, met finish op de Col d'Izoard, de laatste moeilijke bergrit, maar ik start met vertrouwen, het gevoel is goed."



"Of ik zelf in de aanval zal gaan, weet ik nog niet. Het hangt af van hoe de koers verloopt, wat de andere renners doen en hoe ik me zelf voel. Het blijft een open wedstrijd met kleine verschillen."



Aru verloor tijd en valt terug naar de vierde plaats. "Ik was ook een beetje verrast dat hij moest lossen", aldus Froome, "maar dit is de derde week en je kan je niet meer verbergen. Misschien was het gewoon een slechte dag, dat zullen we morgen zien. Vandaag hebben zowel Rigoberto Uran als Romain Bardet getoond dat een podiumplek heel dicht bij is en ze staan nog altijd in een goede positie voor de eerste plek. Het wordt een spannende strijd in de rit van morgen." Lees ook Pauwels toonde zich, maar bleef met lege handen achter: "Contador nam niet over"

