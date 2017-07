Roglic wint voor ogen van vriendin en familie: "Ongelooflijk"

Door: redactie

19/07/17

Primoz Roglic vond het zelf "crazy", een rit winnen in de Tour, maar de Sloveen van Team LottoNL-Jumbo kon na zijn ritzege in de Tour de France ook niet precies beschrijven wat er door hem heen ging.

"Het is ongelooflijk. Ik kan nu moeilijk omschrijven wat ik voel. Dat komt later wel'', vertelde de ex-schansspringer kort voordat hij als winnaar van de zeventiende etappe werd gehuldigd. Nooit eerder won een Sloveen een etappe in de Ronde van Frankrijk.



Dat hij uitgerekend de rit won over de befaamde Col du Galibier maakte het nog mooier, vertelde Roglic, voor wie het om nog een reden een speciale dag was. "Mijn vriendin en familie zijn er vandaag.''