Roglic pakt eerste rit in de Alpen die Kittel de kop kost, Froome doet een zaakje en zet Aru op een minuut

Dries Mombert

19/07/17 - 17u26

© photo news.

Tour de France De eerste Alpenrit van La Mure naar Serre Chevalier is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De ex-schansspringer van LottoNL-Jumbo toonde zich na een loodzware tocht over de Col de la Croix de Fer en de Col du Galibier de beste. De favorieten spaarden elkaar niet, maar dat leidde tot geen al te grote verschuivingen in het klassement. Groene trui Marcel Kittel moest onderweg de strijd staken.

Einde verhaal voor Kittel, Matthews speelt met de pedalen Het eerste deel van het tweeluik in de Alpen trok met een tocht van 183 kilometer over de Col de la Croix de Fer en de Col du Galibier. Twee mytische Alpencols die in het verleden al meermaals hun waarde bewezen in de Tour en ook nu zouden de twee bergreuzen hun tol eisen.



Na een snelle openingsfase waarin een kopgroep van zo'n dertig renners er vanonder muisde, moest Marcel Kittel al snel zijn wonden likken. De Duitser kwam samen met bollentrui Barguil onzacht in aanraking met het asfalt en bezeerde zich daarbij stevig aan de arm.



Het leek erop dat de groene trui zijn weg kon verderzetten, maar op de flanken van de Croix de Fer kreeg de spurtbom steeds meer last van opspelende maag- en darmproblemen. Na een ware lijdensweg kneep Kittel uiteindelijk de remmen dicht, de groene droom mocht zo definitief de kast in. © afp.

Matthews speelt met de trappers, Contador trekt ouderwets van leer Ondertussen was concurrent Michael Matthews alweer bezig met een zaakje. De Australiër van Team Sunweb kwam samen met de overige aanvallers over de eerste helling van de dag en trok daarna lange tijd door aan de zijde van wie anders dan Thomas De Gendt.



Bij de doorkomst aan de tussensprint pakte Matthews de volle buit. De nieuwbakken leider in het puntenklassement zette zo zijn eindambities voor het groen meteen kracht bij. Op de Croix de Fer liet de Australiër het vervolgens lopen. Sparen met het oog op de komende etappes was toen het devies.



In de achtergrond toverde Alberto Contador vervolgens een kabinetstukje uit zijn hoge goed. El Pistolero liet de overige favorieten met een flukse demarrage ter plaatse en flitste in één ruk naar de kop van de wedstrijd. © photo news.