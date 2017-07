Ook Thibaut Pinot, nummer drie uit Tour van 2014, gooit handdoek

TL

De Fransman Thibaut Pinot heeft opgegeven tijdens de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk. De 27-jarige klimmer van FDJ was voor de start van de eerste Alpenrit grieperig en kwam vandaag in de problemen. Daarop besloot hij uit de wedstrijd te stappen.

Pinot stond in 2014 op het eindpodium van de Tour. Hij werd toen derde na de Italiaan Vincenzo Nibali en zijn landgenoot Jean-Christophe Péraud. In 2015 werd Pinot zestiende, maar won hij wel net als in 2012 een bergetappe. Vorig jaar gaf hij op.



Voor de Fransman was deze Tour zijn tweede grote ronde dit jaar. Tijdens de Giro in mei werd hij vierde, op 1:17 van winnaar Tom Dumoulin.



Pinot stond in het klassement op een bescheiden 52e plaats op 1u31:57 van gele trui Chris Froome. Wat later besliste ook de Britse sprinter Daniel McLay (Fortuneo-Oscaro) om zijn remmen dicht te knijpen.