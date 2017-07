Kittel ziet groene droom na vroege val wegsmelten in de Alpen

Door: redactie

19/07/17

Tour de France Ramp voor Quick.Step-Floors in deze 104de Ronde van Frankrijk: Marcel Kittel, de Duitse sprintbom die al vijf keer als eerste over de streep kwam, moest onderweg naar Serre-Chevalier opgeven na een valpartij vroeg in de rit.

Net zoals Philippe Gilbert had Kittel de afgelopen dagen last van maag en darmen. In tegenstelling tot onze landgenoot bleef de groene trui wel in de Tour. Mede door de problemen aan de maag moest Kittel gisteren echter lossen en kon hij dus geen punten pakken in de strijd om groen.



Ook vandaag liep het fout voor de Duitser. Al vroeg in de etappe kwam hij ten val, een tuimelperte die voor veel last aan zijn rechterschouder zorgde. Kittel bleef weliswaar doorzetten en probeerde samen met Julien Vermote en Fabio Sabatini het peloton bij te benen. Helaas moest hij zijn inhaalmanoeuvre op de Col de la Croix de Fer staken wegens te veel pijn. Exit Kittel dus en zo is Michael Matthews de nieuwe leider in het puntenklassement.



De laatste renner die moest opgeven in de Tour met de groene trui rond de schouders, was Tom Boonen. In 2005 voerde de Kempenaar na de elfde etappe het puntenklassement aan, maar hij kwam niet meer aan de start in de twaalfde etappe en verloor zo zijn trui.