Tour de France Afspraak op vrijdag, zegt Greg Van Avermaet (32). Dan doet de olympische kampioen een laatste gooi naar ritwinst. "Het valt voorlopig tegen", moet hij bekennen. "Er zijn te weinig kansen voor renners als ik."

Wat Van Avermaet gisteren voorgeschoteld kreeg, beviel hem best, maar winnen lukte niet. "Sprinters als Matthews kunnen dit terrein ook aan", was de nuchtere vaststelling. De Oost-Vlaming werd vierde, nadat hij al vroeg op kop was gekomen om zijn sprint in te zetten. "Ik heb gekozen om zelf initiatief te nemen. Als ik in de wielen was blijven zitten, had ik derde kunnen worden. Dan probeer ik liever alles of niks. Je weet nooit of er een kloofje valt. Helaas stond er een strakke tegenwind: toen ik uit die laatste bocht kwam, was het alsof ik tegen een muur reed."



"Kan mezelf niks verwijten"

De kopman van BMC herhaalde nog een keer hoe moeilijk het is om een rit te winnen in de Tour. "Alles moet echt meezitten. Ik kan mezelf niks verwijten: in de ritten die ik had aangeduid, ben ik twee keer vierde en één keer tweede geworden. Ik sta er, maar het grote probleem is dat er echt niet veel kansen zijn voor renners als ik. Vooraf dacht ik dat dit een Tour voor aanvallers was, maar de ontsnapping haalt zelden het einde."



"Nochtans denk ik dat etappes als deze en die naar Rodez veel boeiender zijn voor de kijker. Die ritten hakken er serieus in. Ze zijn misschien zelfs lastiger dan de bergritten. De klassementsrenners verliezen hier in ieder geval meer tijd. Ik hoop dat Gouvenou (de parcoursbouwer, red.) het gezien heeft. Ze mogen mijn type coureur, de klassieke renners, ook wat 'eten' geven, zodat we blijven komen. Er moeten ook ritten zijn die Kittel wint, want alle respect voor wat Marcel doet, maar geen zeven."