Na-Tourcriterium Aalst strikt gele trui

YP

18/07/17 - 21u47 Bron: Belga

Voorlopig lijkt het erop dat Chris Froome naar Aalst komt afgezakt. © belga.

In Eethuis Mie Katoen werd vandaag tijdens een persconferentie meer toelichting gegeven omtrent het 82e na-Tourcriterium van maandag 24 juli in Aalst, traditioneel het eerste criterium na de Tour de France in ons land. De organisatoren hebben een overeenkomst met zowel Christopher Froome, Romain Bardet en Fabio Aru zodat de gele truidager van de 104e Tour de France zeker naar de 'carnavalsstad' komt afzakken.

"De winnaar van de Tour de France van 2017 komt naar Aalst en dit voor de zoveelste keer op rij", verkondigde vicevoorzitter van het organisatiecomité Johny Van den Borre. "Het is telkens geen sinecure om dat te verwezenlijken en dit jaar is zeker niet anders. Financieel is het moeilijk om alles rond te krijgen, maar dankzij onze trouwe sponsors kunnen we de wielerliefhebbers toch elk jaar een schitterend deelnemersveld aanbieden op ons gratis criterium. Met zowel Christopher Froome, als Fabio Aru en Romain Bardet hebben we een overeenkomst. Wie de gele trui ook heeft, hij komt naar Aalst."



"Spijtig genoeg kunnen we ze niet alle drie laten starten bij ons", vervolgde Van den Borre. "Marcel Kittel past voor een criterium op maandag. Wat betreft de Belgen uit de Tour, is ons huiswerk ook bijna af. Greg Van Avermaet komt sowieso niet. Hij wil maandag het verjaardagsfeestje van zijn dochtertje meemaken. Belgisch kampioen Oliver Naesen zal wel starten net als Thomas De Gendt, Dimitri Claeys, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand, Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck. Met Julien Vermote lopen er nog onderhandelingen. Naast die Tourvedetten vullen we onze deelnemerslijst aan met mannen als Iljo Keisse en noem maar op. Wat betreft de 'gentlemenkoers', is het deelnemersveld ook indrukwekkend met onder andere de laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe. En verder Sven Nys, Niko Eeckhout, José De Cauwer, Dirk De Wolf, Roger De Vlaeminck, Nico Mattan, Etienne De Wilde, Fons De Wolf en ex-groenetruidrager Frank Hoste.



Vorig jaar ging de zege in Aalst naar Chris Froome. Hij haalde het toen van Greg Van Avermaet en de drager van de bolletjestrui Rafal Majka.



Het programma:



16u30: Voorstelling renners 'Gentlemen Classic'



17u30: Start 'Gentlemen Classic' over 18 ronden (30 km)



18u15: Voorstelling deelnemers na-Tourcriterium



19u30: Start na-Tourcriterium over 65 ronden