LIVE: Dondert het straks ook in de Alpen? De Gendt voorin, Contador trekt nog eens ouderwets van leer

Dries Mombert

19/07/17 - 11u45

Tour de France De eerste Alpenrit is er meteen een uit de oude doos, met prestigieuze cols netjes verdeeld over de iets meer dan 180 kilometer van het parcours. Eerst de Col de la Croix de Fer, dan de Col du Télégraphe en als hoofdschotel de legendarische Galibier, met zijn 2.642 meter het dak van de Tour. De top is gesitueerd op bijna 30 kilometer van de finish in Serre-Chevalier en op die lange smalle, kronkelende afdaling kan de ultieme strijd voor het geel verder uitgevochten worden.

Nog 120 kilometer - situatie Met een onteketende Contador zit het spel al vroeg in deze loodzware etappe op de wagen. De Spanjaard sprokkelt razendsnel anderhalve minuut op een uitgedund favorietenpeloton. Voorin blijft De Gendt 4'31" voorsprong houden. Tussenin hangt nog een groepje van dertig renners. Le peloton explose / Many riders dropped from the pack #TDF2017 pic.twitter.com/Gm1ciDUZAM — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

De poort staat open Quintana moet Contador nu definitief laten rijden. El Pistolero wil nog eens ouderwets uitpakken en dat lijdt tot serieuze averij in het peloton. Heel wat renners worden door het gestage tempo van Sky overboord gekieperd, er blijven nog een twintigtal renners over in de groep der favorieten.

Monsterontsnapping voor Contador Met nog 123 kilometer te gaan staan Contador en Quintana voor een helse onderneming. De Spanjaard voelt zich duidelijk in zijn sas, Quintana moet stevig bijpikkelen om het wiel van de Trek-renner te houden. #ICYMI : L'attaque de Contador et Quintana / Contador and Quintana's attack #TDF2017 pic.twitter.com/ItGhqVYNA3 — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Contador en Quintana! Terwijl Kristoff en Kittel er de brui aan geven in het peloton, trekken Contador en Quintana op avontuur. De twee klimgeiten staan op stevige achterstand in het algemene klassement en kunnen dus wel wat hebben. Sky reageert stoïcijns.

Aanval(letje) Quintana Nairo Quintana zorgt voor een stroomstoot in het peloton. De kopman van Movistar probeert de Skytrein een eerste keer uit te dagen, maar zonder succes. Luke Rowe haalt de kleine Colombiaan weer binnen. Attack Nairo Quintana #TDF2017¿¿¿¿ pic.twitter.com/jBq7y7HeLg — CyclingHub (@CyclingHubTV)

Nog 125 kilometer - situatie Met De Gendt en Matthews hebben we zoals gezegd twee koplopers in de wedstrijd. Een omvangrijke groep met onder meer Serge Pauwels volgt op anderhalve minuut, terwijl het peloton al zes minuten toegeeft op de kop van de wedstrijd. Les échappés au pied du Col de la Croix de Fer / It's coming... #ALLEZALM #TDF pic.twitter.com/dskXAQbrBh — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme)

Croix de Fer in aantocht De Gendt en Matthews komen in de buurt van de Col de la Croix de Fer. De eerste helling van buiten categorie in deze etappe telt 24 km. Met gemiddeld stijgingspercentage van 5,2% valt de hellingsgraad van deze Alpencol al bij al mee. De lengte zal daarentegen wel voor averij zorgen. 123 kilometers before the finish, in the Col de la Croix de Fer, you can spot El Diablo ! ¿¿¿¿#TDF2017 #DigitalReporters pic.twitter.com/rS0WgPRlgQ — Digital Reporters (@TDFReporters) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Tussensprint - Matthews nadert tot op 9 punten van Kittel De Gendt zet Matthews geen pad in de korf na zijn actie op de Col d'Ornon. De Australiër rijdt onbedreigd naar 20 punten in de strijd om de groene trui en komt zo op 9 punten van leider Marcel Kittel.

Team Sky zet zich op kop Team Sky leidt het peloton. De withemden toveren een gezapig tempo op het asfalt in de achtervolging op de kopgroep. De achterstand schommelt rond de vijf minuten. De Gendt et Matthews seuls en tête / De Gendt and Matthews at the front #TDF2017 pic.twitter.com/FtemWBgCvJ — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Nog 150 kilometer - De Gendt en Matthews hebben gaatje De Gendt en Matthews zetten door in de afdaling. Die laatste ruikt overduidelijk de punten bij de nakende tussensprint. Pakt de Australiër de volle buit, dan nadert hij tot op 9 punten van de gevallen Marcel Kittel.

Col d'Ornon - Matthews kaapt bergpunten weg voor De Gendt Matthews speelt met de trappers en knalt De Gendt voorbij op de top van de Col d'Ornon. De Australiër van Team Sunweb toont zich zo de perfecte ploegmaat voor Warren Barguil. De Gendt lacht groentjes. A lead group of 33 riders currently, including ¿¿¿ @swiftybswift & ¿¿¿¿ @nicholasroche #TDF2017 pic.twitter.com/a4xBs5y7cb — Le Tour de France UK (@letour_uk) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Ook Roglic smakt tegen het asfalt Het is zo'n dag waarop de stuurvaardigheid van sommige renners niet bepaald op punt staat. Nu gaat ook Roglic even de zijkant van de weg opzoeken in de staart van de kopgroep. De Sloveen kust even het asfalt, maar kan gelukkig verder zonder problemen.

Twee Belgen voorin Met Pauwels en De Gendt vinden we opnieuw twee Belgen vooraan. Het peloton volgt al op meer dan twee minuten. Kittel gaat intussen langs bij de wedstrijdarts. De Duitser is behoorlijk gehavend aan de schouder. 30 riders have made it into the day's escape. #TDF2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Matthews ruikt zijn kans en trekt ten aanval Ondertussen hebben zich een aantal renners afgescheurd van het peloton. Enkele kleinere pakketjes smelten samen tot een grote groep met een twintigtal vluchters. Zijn er zeker al bij: Matthews, Mollema, Pauwels, De Gendt, Chavanel en De Gendt.

Barguil en Kittel komen ten val Een val middenin het peloton zorgt voor stevige averij. Cummings duikt een grasveld in, terwijl Kittel en Barguil hun wonden likken. Vooral de Duitser heeft een stevige smak gemaakt. Het gezicht van de groene trui staat op onweer. Chute sans gravité pour Cummings qui termine... dans un champ ! / Cummings crashed... in a field, no troubles for him #TDF2017 pic.twitter.com/n6eK0xvIU8 — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

De Gendt toont zich Uiteraard weer op de barricades: Thomas De Gendt. De Belg van Lotto-Soudal bekijkt het aanvalspel van heel nabij en wil de slag niet missen.

Geen afscheiding De eerste speldenprikjes worden uitgedeeld, maar die zijn niet van die aard dat er meteen gaatjes vallen. De meeste renners lijken nog niet voluit te willen gaan, vooral met het oog op wat komt. Le rythme est très élevé en ce tout début d'étape mais aucun coureur n'arrive à se détacher ! ¿¿¿¿ #PrixAntargaz pic.twitter.com/JG3fETkXbK — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Nog 175 kilometer - alles op een lint Op de geaccidenteerde aanloop naar de Col d'Ornon (2e cat.) ontwikkelen de renners een stevig tempo. Katusha ment het pak, Trek-Segafredo is ook niet uit de voorwacht van het peloton weg te slaan.

Start in La Mure De eerste aanvallers zijn al vertrokken. Het belooft voor velen opnieuw een stevige slag te worden om in de beslissende vlucht te geraken. Herrada is de eerste die het probeert, vooralsnog zonder succes. C'est parti pour la 17ème étape ! / Stage 17 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/wJiqL7ZUYS — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017 #TDF2017 Le départ fictif vient d'être donné. Rendez-vous dans 10' pour le début des hostilités ! pic.twitter.com/piP1GiPDBz — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Neutrale start De neutrale start is gegeven. De renners rijden nu zoals gebruikelijk eerst nog enkele kilometersin colonne achter de wagen van de wedstrijdjury. Straks vlagt Tourbaas Christian Prudhomme de wedstrijd ook daadwerkelijk op gang. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ #TDF2017 pic.twitter.com/N4V65zAdcL — Le Tour de France (@LeTour) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

De Gendt: "Barguil zal zijn bergtrui willen veiligstellen, maar hij zal nu niet meer zoveel vrijheid krijgen" Thomas De Gendt, al verschillende keren in de aanval, wil zich ook nu tonen. "Er volgen nu twee Alpenritten, we moeten proberen om in de aanval te gaan in dit soort etappes, maar makkelijk wordt het niet. De verschillen tussen de klassementsrenners zijn klein en dus zal er nerveus gekoerst worden. Dit is ook een etappe waarin Warren Barguil zijn bergtrui zal willen veiligstellen, maar hij staat twaalfde in het klassement, dus heel veel vrijheid zal hij niet krijgen in vergelijking met het begin van de Tour." ¿¿¿¿#TDF2017



Tweemaal buiten categorie Met de Col de la Croix de Fer en de Col du Galibier gaat de Tour vandaag tweemaal buiten categorie. De twee mytische Alpencols brengen de renners voor het eerst in deze Tour naar meer dan 2.000 meter hoogte. Benieuwd hoe de favorieten hierop reageren en wie een nieuw hoofdstuk schrijft in het sowieso al roemrijke verleden van de Alpen in de Tour. Grosse journée à assumer pour Chris Froome ! / Big day ahead for @chrisfroome! #TDF2017 pic.twitter.com/mDdpAn9DEq — Le Tour de France (@LeTour)

Serre-Chevalier, waar het tijdperk van Merckx tot een einde kwam Als aankomstplaats in het wielrennen klinkt de plek in de Alpen minder vertrouwd en minder prestigieus dan pakweg Gap of Briançon, maar daar is niet iedereen het mee eens. Bernard Thévenet droomt nog steeds weg als hij de naam hoort. In 1975 legde de Fransman de Tour daar in zijn definitieve plooi. Een paar dagen voordien, in de rit naar de Puy de Dôme, was Eddy Merckx kwetsbaar gebleken. Na een slag in de lever van een toeschouwer had 'De Kannibaal' behoorlijk wat tijd verloren.



De rustdag die volgde, bleek niet voldoende herstel te bieden. In de rit naar Pra Loup kende de ontsnapte Merckx een nog grotere inzinking. Thévenet haalde hem in, stormde hem voorbij en nam de gele trui over. Weer 24 uur later won hij ook de bergrit naar Serre-Chevalier en daarmee zat hij nu heel stevig in het geel. Thévenet hield de trui tot Parijs, zijn eerste van twee Tourzeges. Het was ook het einde van de heerschappij van Merckx. Thevenet, hier in het wiel van Eddy Merckx (midden), legde de fundering van zijn eerste Tourzege in Serre-Chevalier. © © AFP.

Clown aan de startplaats in La Mure? La Mure ontvangt voor het eerst in zijn bestaan een Tourstart. Toch heeft het nietige dorpje - amper 5.000 inwoners - al eerder kennisgemaakt met het peloton, zij het voornamelijk 'en passant' dankzij de aanwezigheid van de N85-weg die Grenoble en Gap met elkaar verbindt. Daarnaast heeft het dorp ook een in wielerkringen beruchte inwoner: Thierry Bourguignon, in de jaren 90 wereldberoemd als 'de clown van het peloton'. Zijn sportieve palmares oogt dan wel niet indrukwekkend, de Fransman maakte zich in wielerkringen onsterfelijk met tal van fratsen. Tijdens de Tour van 1993 - hij reed in zeven edities mee - kreeg hij de lachers op de hand door te gekscheren met een duikbril. Benieuwd of 'Bourgi' straks ook wat uithaalt... Time for the alp's — Ben Swift (@swiftybswift) Bonjour @letour bonjour La Mure #TDF2017 pic.twitter.com/gkMqKdfS5M — Le Tour de France (@LeTour)

Opgave Sieberg De ziektekiemen steken de kop op in de Tour. Na de opgaves van Gilbert, Wellens en Bennett is het nu de beurt aan Marcel Sieberg. De boomlange Duitser van Lotto-Soudal kan niet verder en kampt met maag- en darmproblemen. Unfortunately @MarcelSieberg has to abandon #TDF2017 due to gastrointestinal problems. Get well soon Sibi! pic.twitter.com/k4YMsODiGR — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017