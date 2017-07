Lefevere: "Shit happens, beslissing voor groen valt pas in Parijs, daar worden de prijzen uitgedeeld"

DM

18/07/17 - 20u45 Bron: Belga

© photo news.

Tour de France Quick-Step Floors deelde in de zestiende rit van de 104e Ronde van Frankrijk in de klappen. Philippe Gilbert moest nog voor het startschot de strijd staken met buikgriep, groenetruidrager Marcel Kittel zag Michael Matthews in het puntenklassement naderen tot 29 punten en klassementsrenner Daniel Martin verloor 51 seconden. "De prijzen worden uitgedeeld in Parijs", blijft teammanager Patrick Lefevere kalm.

© TDW.

"Shit happens, maar laat ons vooral niet vergeten dat we al vijf ritten gewonnen hebben. Andere ploegen staan nog met lege handen. Kittel heeft het groen nog steeds om de schouders. We gaan die trui verdedigen tot op het bot. De komende dagen worden nog moeilijk, wellicht valt de beslissing in Parijs", zei Lefevere.



"Kittel moest al vroeg lossen, maar dat zijn zaken die gebeuren", relativeerde de baas van Quick-Step Floors. De Tour duurt drie weken en een mindere dag kan iedereen wel eens hebben. Wij hoopten natuurlijk dat Michael Matthews de etappe niet zou winnen, maar dat is niet gebeurd. Proficiat aan Matthews, maar de prijzen worden in Parijs uitgedeeld. We staan nog altijd op kop in het puntenklassement. We moeten ervoor zorgen dat Matthews niet te veel punten neemt."



Ook voor Daniel Martin, die de eerste waaier miste, was de geanimeerde etappe van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère er één om snel te vergeten. De Ierse klassementsrenner verloor 51 seconden en zakt van de vijfde naar de zevende plaats in de stand. "Hij heeft hard gevochten om seconden terug te nemen en nu verliest hij er opeens 50", baalde Lefevere. "Bardet zou Martins wiel even geraakt hebben, waardoor hij tien plaatsen achteruit werd geslagen en door de wind de kopgroep moest laten rijden."



"Er zijn ergere dingen dan het verlies van 50 seconden. Ziek zijn is erger, de groene trui verliezen zou ook erg zijn. We gaan niet panikeren, want paniek is een slechte raadgever. Vandaag gingen Vermote en Sabatini tegen de grond. Kittel, Stybar, Vermote, Gilbert en enkele stafmedewerkers voelden zich niet 100 procent. Gelukkig is Martin nog niet ziek. Nu komen de Alpenritten eraan. Het zijn langere etappes. Het is aan Martin om te proberen bij Froome te blijven."