Protest Degenkolb afgewezen: "Matthews week van zijn lijn"

18/07/17 - 19u55

Een protest van John Degenkolb tegen ritwinnaar Michael Matthews na de zestiende etappe in de Tour de France is vandaag afgewezen. De Duitse sprinter van Trek vond dat de Australiër in de eindsprint van zijn lijn week en hem danig hinderde, maar de wedstrijdjury zag niets verkeerd en wees de bezwaren van Degenkolb af.

De Duitser, die als derde finishte, was na afloop behoorlijk boos. "Matthews week van zijn lijn af en gooide de deur dicht voor mij. We hebben het hier toch over eerlijke sport? Ik ben al eens in volle eindsprint hard gevallen en wil dat niet nog een keer meemaken", brieste Degenkolb, die doelde op de vierde etappe, waarin hij over de voor hem gevallen Mark Cavendish was geduikeld.



Matthews zelf was zich van geen kwaad bewust. "Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Ze kunnen beter naar zijn gedrag kijken, dat was pas onsportief", zei de Australiër van Sunweb, die zijn tweede ritzege in deze Tour boekte. Degenkolb had hem na de finish in zijn nek geknepen. "Dat moet de jury hebben gezien."