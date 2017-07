Benoot kan kopman Greipel niet afzetten: "Dit is een gemiste kans"

Door: redactie

18/07/17 - 19u47 Bron: Belga

© belga.

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) reed zich andermaal in de kijker in deze Tour de France. Hij sprintte naar een achtste stek in Romans-sur-Isère. "Jammer dat André niet in mijn wiel zat toen de waaier werd gevormd", aldus de Gentenaar. "Dit is een gemiste kans."

"We waren allemaal zeer goed geïnformeerd", legde Benoot uit. "Na het dorpje ging het bergop en daarna stond er volop zijwind in de afdaling. Dus dan weet je dat het gevaarlijk is. Bovendien was er daarna meewind richting finish. Dus elke kloof die zou gemaakt worden, zou standhouden en dat bleek het geval ook. Ik zat eigenlijk ideaal, als eerste renner achter Team Sky en ik meende dat Greipel in mijn wiel zat, maar dat was blijkbaar niet het geval."



"Op zo'n momenten gaat het ook allemaal snel", vervolgde Benoot. "Ik kon André niet meer gaan oppikken, want dan krijg je dat gat niet meer toe. Jammer wel, dit is een gemiste kans. In de waaier zelf bleef het hard knokken om er in te blijven. Pas toen de wind draaide en in ons voordeel blies, was ik wat meer gerust en ging het beter. Ik vind dat wel plezant, in waaiers rijden. Chapeau voor wat Sunweb hier vandaag voor elkaar heeft gebracht. Ze rijden Kittel in de vernieling, Matthews pakt 50 punten voor het groen en wint ook nog eens zijn tweede rit. Drie ritzeges al in totaal. Ze rijden echt wel een mooie Tour, volledig in blok en ze zorgen voor spankracht in het klassement van de groene trui."