Naesen van levensbelang voor Bardet: "Hij riep: je hebt mijn leven gered"

Door: Mathieu Goedefroy

18/07/17 - 19u18

© reuters.

video Eén dag voor de Tourstart kreeg Oliver Naesen van AG2R nog een fikse loonsverhoging en contractverlenging tot 2020. Vandaag toonde onze landgenoot dat hij elke eurocent in zijn nieuwe overeenkomst waard is. In een levensgevaarlijke waaierrit - het peloton barstte letterlijk van de nervositeit - redde hij het vel van zijn kopman. "Bardet riep: je hebt mijn leven gered!"