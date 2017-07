Van Avermaet snelt naar vierde stek: "Andere opties waren er niet"

Door: redactie

Greg Van Avermaet sprintte in Romans-sur-Isère na een waaierrit mee voor de zege en werd uiteindelijk vierde. "Ik heb het geprobeerd", zei hij na afloop. "Maar tegen Matthews en op zo'n finish is het moeilijk."

Van Avermaet had bij de start nog aangekondigd dat hij iets wilde proberen en zo geschiedde. De olympische kampioen reed goed mee en eindigde in het slot in de eerste waaier die sprintte om de zege. "Het was een heel harde, heel snelle koers", legde de Oost-Vlaming uit. "Ideaal voor mij. Ik word altijd beter naar het eind van zo'n wedstrijd en ik wilde mijn kans gaan in de sprint. Ik kende de finale via het roadbook en wist dat er nog zo'n bocht lag. Maar toen ik hem aansneed, schrok ik er toch even van dat hij zo scherp was."



"Ik moest daardoor even in de remmen, zat wel op kop en zette daarna aan, maar tegelijkertijd besefte ik ook dat het veel te vroeg was. Ik zag het bordje van 250, 300 meter en het was wind op kop. Maar goed, je moet iets proberen. Misschien begin ik iets te vroeg, maar veel andere opties waren er niet. Ik zocht nog een beetje beschutting bij het publiek tegen de wind, maar het was moeilijk sprinten met die tegenwind en dan weet je dat je verloren hebt. Om Matthews te verschalken moet je echt wel van goede huize zijn."