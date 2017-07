VIDEO: Mia uit Oostende heeft monopolie op shirtverkoop in Tour: "Sky verkoopt het best"

Mathieu Goedefroy

19/07/17 - 06u00

© kos.

De Ronde van Frankrijk is 'big business'. Elke dag trekt het hele Tourcircus zich op gang, en daarbij moet ook geld in het laatje gebracht worden. Organisator ASO rekent daarvoor onder meer op onze landgenote Mia. De goedlachse dame uit Oostende heeft een monopolie op het Boutique des Equipes, de enige plek waar wielerfans de officiële ploegshirts kunnen kopen. "Ook al is Sagan uit de Tour verdwenen, zijn shirt verkoopt nog steeds goed", vertelt Mia. "Maar de truitjes van Team Sky spannen de kroon."