Matthews vloert Van Avermaet tweede keer na rotnerveuze dag in de wind

Door: Mike De Beck

18/07/17 - 17u21

Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454 — Le Tour de France (@LeTour) 18 juli 2017

Tour de France Michael Matthews heeft in de straten van Romans-sur-Isère de zestiende etappe in de Tour de France gewonnen voor Edvald Boasson Hagen, John Degenkolb en Greg Van Avermaet. Na een nerveuze dag waarin de wind ook een rol speelde, was hij de snelste van een fel uitgedund peloton. Marcel Kittel ging al vroeg in de etappe in het verweer, maar kon nooit aanpikken aan de spits van de koers. Van de klassementsmannen leed alleen Daniel Martin tijdverlies. Met Greg Van Avermaet (vierde), Jens Keukeleire (zesde) en Tiesj Benoot (achtste) eindigden er drie landgenoten in de top tien.

Snelle mannen ruiken hun kans Door de afwezigheid van Marcel Kittel vooraan konden de andere snelle mannen een slag slaan. Dat besefte ook Nacer Bouhanni die samen met ploegmakker Cyril Lemoine (en Nils Politt van Kutasha) de sprong naar het peloton waagde. Met succes waardoor Bouhanni zijn kunststukje van Parijs-Nice in Romans-sur-Isère nog een keer wilde overdoen. Aan de tussenspurt dichtte Michael Matthews de kloof met Kittel ondertussen tot 59 punten. Greipel volgde gedwee in het wiel van de Australiër.



Van Avermaet te vroeg op kop

Daniele Bennati gooide de knuppel in het hoenderhok, maar kon een spurt van een klein groepje niet vermijden. In de laatste honderden meters was het Greg Van Avermaet die al snel op kop aan het trekken en sleuren was en toch kreeg hij Michael Matthews niet uit zijn wiel. De Australiër sprong weg vanuit de rug van Van Avermaet en wist ook nog de opkomende Edvald Boasson Hagen en John Degenkolb af te houden. 'Bling' zorgde voor een drie op vier voor Sunweb en telt nu slechts 29 punten minder dan Marcel Kittel in de strijd om de groene trui. © afp. © belga.