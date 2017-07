Matthews vloert Van Avermaet een tweede keer na rotnerveuze dag in de wind, drie Belgen in de top tien

Door: Mike De Beck

18/07/17

Michael Matthews heeft in de straten van Romans-sur-Isère de zestiende etappe in de Tour de France gewonnen voor Edvald Boasson Hagen, John Degenkolb en Greg Van Avermaet. Na een nerveuze dag waarin de wind ook een rol speelde, was hij de snelste van een fel uitgedund peloton. Marcel Kittel ging al vroeg in de etappe in het verweer, maar kon nooit aanpikken aan de spits van de koers. Van de klassementsmannen leed alleen Daniel Martin tijdverlies. Met Greg Van Avermaet (vierde), Jens Keukeleire (zesde) en Tiesj Benoot (achtste) eindigden er drie landgenoten in de top tien.