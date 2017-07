Gilbert stapt ziek uit de Tour de France: "Hij vertrok met tranen in de ogen"

Thomas Lissens

Philippe Gilbert zal vandaag in Le Puy-en-Velay niet meer van start gaan in de zestiende rit van de Tour de France. De renner van Quick.Step-Floors werd gisteren ziek tijdens de rustdag en moet daardoor de handdoek gooien. Dat meldt zijn team vandaag op Twitter.

"Philippe zal vandaag niet aan de start van de zestiende Tourrit verschijnen. Hij kampt met een virale maag-darmontsteking", klinkt het in de mededeling van Quick.Step-Floors. "We wensen hem een spoedig herstel!" Gilbert stond in zijn achtste Tour op de 79e plaats in de stand. 'Phil' eindigde vorige zaterdag nog als vierde in de rit met aankomst in Rodez (Matthews won toen, red.), maar de 35-jarige Waal zal zijn kopmannen Marcel Kittel en Daniel Martin nu dus niet meer kunnen bijstaan. De ploeg van Patrick Lefevere ziet na Matteo Trentin nu dus een tweede pion wegvallen.

Wilfried Peeters: "Het had totaal geen zin om te starten"

"Philippe voelde zich al niet goed zondagavond, is vroeg in zijn bed gekropen en 's nachts staken de problemen dan de kop op. Maandag heeft hij de hele dag in zijn bed gelegen", verduidelijkte ploegleider Wilfried Peeters. "Hij heeft zijn fiets zelfs niet aangeraakt. Maandagavond was het dan een beetje beter, maar 's nachts moest hij opnieuw overgeven en bleven die maag en darmen tegenwerken. Dan kan je niet verder."



"Phil kreeg na de etappe van zondag hoge koorts", aldus teamarts Toon Cruyts, "hij was misselijk, had last van buik- en darmklachten. De koorts was gisteravond wel weg, maar hij was niet fit genoeg. Bovendien had hij bijna niets gegeten, noch gedronken en je kan een renner die uitgedroogd is niet laten starten in een Tourrit."



"Het had totaal geen zin om te starten", gaat Peeters verder, "dus hebben we de wijze beslissing genomen om hem naar huis te sturen. Het was met tranen in de ogen dat hij vertrok, hij was er het hart van in. Een renner vertrekt niet graag uit de Tour. Bovendien weet je ook dat hij over twee dagen weer de oude is, maar in de Tour kan je met zo'n problemen niet verder. Dat gaat gewoon niet. Het is jammer, we verloren al Matteo Trentin en nu Philippe Gilbert. We moeten het hoofd niet laten hangen en positief vooruit blijven kijken met de ploeg. Marcel draagt het groen en de ambitie blijft om die trui te verdedigen. Phil was een belangrijke renner, elke renner die je verliest, is er één te veel. Maar we moeten verder in deze Tour en zullen hem zeker missen."