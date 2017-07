Wordt de Tour hier beslist? Bardet denkt van wel, ex-wereldkampioen ging al op (opvallende) prospectie

Mathieu Goedefroy en Thomas Lissens

18/07/17 - 10u53

© rv.

Het was een goedgeluimde Romain Bardet die gisteren de pers te woord stond in zijn hotel in Le Chambon-sur-Lignon. Kan moeilijk anders, de AG2R-kopman staat op 23 seconden van gele trui Froome en kreeg een rustdag in zijn geboortestreek.

"Zo vlak bij huis geniet ik extra van mijn rust", glimlachte hij. "Ik heb na de aankomst in Le Puy-en-Velay ook mijn ouders heel even kunnen zien: een welkome afwisseling na twee zware Tourweken."



Ontspannen dus, maar niet te veel, want het zwaartepunt van deze Tour moet nog komen. "De Tour zal donderdag beslist worden op de flanken van de Izoard. Daar ben ik van overtuigd", weet Bardet. "Het is de laatste echte bergrit, nadien volgen enkel nog een heuvelachtig ritje en een tijdrit. Je moet geen rekenwonder zijn om te weten dat we donderdagavond zo goed als zeker de winnaar zullen kennen."



Wie, o wie, wint straks de Tour? Met de top vier op 29 seconden van mekaar kan het nog alle kanten op. "Het gaat er heel gespannen aan toe, ja. Wat wil je, Uran zit achter mij ook al op zes seconden in mijn nek te hijgen. Maar ik heb geen reden om te wanhopen. Onze tweede Tourweek was heel goed. Als we die lijn kunnen blijven doortrekken, is er niets onmogelijk."