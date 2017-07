Benoot: "Een goed klassement? Zou het jammer vinden dat ik daarvoor de klassiekers moet opgeven"

Nico Dick in Frankrijk

18/07/17 - 09u42

Tiesj Benoot. © photo news.

Tiesj Benoot (23) is de op één na jongste deelnemer (Elie Gesbert is er 22) in de Tour, zijn allereerste rittenkoers van meer dan acht dagen. De Gentenaar voelt zich nog fris. "In de slotweek trek ik sowieso nog in de aanval." Of hij op termijn een klassementsrenner wordt? "Ik zou het jammer vinden als ik daarvoor de klassiekers moet opgeven."

Je oogde de voorbije dagen fris. Dat in je eerste grote ronde. "Ik ben echt graag in de Tour. Jonge renners rijden meestal hun eerste grote ronde in Italië of Spanje. Maar voor mij leunt de Giro te dicht aan bij het klassieke voorjaar. De Vuelta vond ik te riskant. Ik moet die hitte ook niet gaan opzoeken. En een eerste grote ronde als voorbereiding op het WK leek me ook niet het beste idee. Het valt nu mee, maar voor hetzelfde geld viel het tegen. Extra reden om voor de Tour te kiezen: het parcours past me."



Je lijkt ook niet snel onder de indruk?

"Vooraf had ik me voldoende geïnformeerd, veel gepraat. De Tour verloopt exact zoals ik verwachtte. De hectiek en de druk vallen mee. Ik ben ook niet de man die het hier moet forceren. Dat ik beste Belg ben in het klassement? Ik was er niet op ingesteld. Ik verloor naar Station des Rousses zelfs dertien minuten om 's anderendaags in de aanval te kunnen. Maar het toont dat ik in orde ben, zeker." Lees ook Voor Philippe Gilbert mag de Tour stilaan over en uit zijn

