Ploegleider: "Contador is bezig aan zijn laatste Tour"

17/07/17 - 23u35 Bron: Belga

Alberto Contador met ploegleider Steven de Jongh. © TDW.

Tour de France Alberto Contador (Trek-Segafredo) is bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploegleider Steven de Jongh vanavond in het NOS-programma 'De Avondetappe' gezegd.

"Heel misschien rijdt Contador volgend jaar nog de Giro", zei De Jongh. "Maar dat laat hij afhangen van het resultaat in deze Tour. Ik merk dat hij heel graag nog een etappe wil winnen om afscheid te nemen van Frankrijk."



Contador won de Tour in 2007 en 2009, maar kan dit jaar nog maar moeilijk wedijveren met de favorieten. Voor de start van de derde week volgt de 34-jarige Spanjaard al op meer dan vijf minuten van geletruidrager Chris Froome.



Contador zette ook de Ronde in 2010 op zijn naam, maar moest die zege nadien opnieuw inleveren toen hij werd betrapt op het gebruik van clenbuterol. De Spaanse renner heeft altijd beweerd dat dat het gevolg was van het eten van vervuild vlees.