LIVE vanaf 13u30: Komt het op weg naar Alpen nog eens tot een sprint? Of mogen de aanvallers hart ophalen?

Door: redactie

18/07/17 - 07u54

Tour de France Met een nieuwe etappe van Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère trekt het Tourcircus zich vandaag opnieuw op gang. De 165 kilometer lange tocht eerst over heuvelachtige wegen om daarna te eindigen met een vlakke aankomst. Gesneden koek voor de aanvallers of gaat Kittel op zoek naar een zesde ritzege?

Daags na de laatste rustdag krijgt het peloton vandaag nog even de kans om warm te draaien voor het hardere labeur in de Alpen. Toch wordt het uitkijken hoe de renners hun dagje vrijaf hebben verteerd. Jürgen Roelandts dook gisteren alvast even het zwembad in.

Vals plat

Niet-klimmers zullen met wat meer 'moral' aan deze zestiende rit in de Tour beginnen. Die aanloopt naar de Alpencols wordt op het terrein opgesplitst in twee delen. Eerst krijgen we geaccidenteerde wegen met kleinere hellingen en veel bochtenwerk, daarna komen de vlakke en rechte wegen in de Rhônevallei.



Wie in de wielerwereld vallei zegt, denkt aan sprinters of aak aan waaiers. Afwachten of de ploegen van de rappe mannen nog genoeg in huis hebben om het zaakje te controleren. De laatste kilometers lopen dan wel over relatief vlakke wegen, de laatste honderden meters voor de finish gaan vals plat omhoog en dat kan voor een verrassend resultaat zorgen.