LIVE: Tour gaat derde week in zonder Gilbert, niemand raakt weg in nerveuze openingsfase

Dries Mombert

18/07/17 - 13u20

Tour de France Met een nieuwe etappe van Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère trekt het Tourcircus zich vandaag opnieuw op gang. De 165 kilometer lange tocht eerst over heuvelachtige wegen om daarna te eindigen met een vlakke aankomst. Gesneden koek voor de aanvallers of gaat Kittel op zoek naar een zesde ritzege?

Nog 150 kilometer - nerveuze openingsfasee De eerste kilometers zijn bijzonder nerveus verlopen. Velen voelden zich geroepen om weg te springen, maar niemand leek uitverkoren. Ondertussen probeert De Gendt er nog eens een stevige lap op te geven.

Côte de Boussoulet zorgt voor hergroepering Met de Côte du Boussoulet is het liedje vooraan opnieuw uit. Team Sky zet zich autoritair op kop van het peloton en sleurt het pak opnieuw naar de koplopers. Er wordt nu slag om slinger gedemarreerd. Het is koers, dames en heren!

Versmachtende De Gendt Het gaat loeihard. Lammertink en Tulik zijn eraan voor de moeite en ook Burghardt moet op zijn stappen terugkeren. De Gendt voert intussen het hoge woord. Ook Cummings, De Marchi, Chavanel en Degand verschijnen voorin de wedstrijd.

Opnieuw afscheuring Wie gedacht had dat we een rustig koersbegin zouden krijgen, is eraan voor de moeite. Thomas De Gendt kan zich niet bedwingen en schiet weg uit het peloton. Het tempo gaat opnieuw met een ruk de hoogte in en alweer krijgen een twintigtal renners een kleine voorgift.

Burghardt maakt het trio compleet Terwijl het steeds meer bergop gaat, steekt Burghardt zijn licht op bij de twee leiders. De Duitse kampioen maakte in een mum van tijd de oversteek. De voorsprong op het peloton: 20 seconden.

Lammertink en Tulik Lammertink brengt opnieuw vuur in de spits van het peloton. De Nederlander van Katusha krijgt met Angelo Tulik een Franse metgezel mee en sprokkelt meteen enkele seconden. Is de beslissende vlucht dan toch vertrokken? Lammertink et Tulik ont pris quelques secondes au peloton, rythme élevé / Fast pace, Lammertink and Tulik have a few seconds #TDF2017 pic.twitter.com/xLbngUt6qi — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Alles opnieuw bijeen Het peloton trekt het gaatje onder leiding van Team Sky en Lotto-Soudal weer dicht. Wie komt er met een nieuwe aanval?

Schermutselingen blijven duren Een groepje van vijftien renners heeft enkele seconden te pakken. Ook enkele andere avonturiers willen zich vandaag tonen en proberen de oversteek te wagen. Onder hen Belgisch kampioen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. C'est parti pour la 16ème étape ! / Stage 16 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/2YKM8wNKIB — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Start Tourbaas Christian Prudhomme vlagt de wedstrijd op gang en meteen proberen enkele renners het ruime sop te kiezen. Voorlopig raakt niemand weg.

Fijne herinnering voor Bouhanni De laatste grote wielerwedstrrijd die in Romans-sur Isère halt hield was Parijs-Nice. Nacer Bouhanni was vorig jaar de beste in de vierde etappe van de Koers naar de Zon. Al lijkt er met de wind en een andere aankomst vandaag een ander koersverloop aan te komen.

Zorgt de wind in de finale voor averij? Rik Verbrugghe, schoonbroer van Greg Van Avermaet, is in de Tour en hij voorspelt op Twitter een mogelijke kans op waaiers. Vooral in de Rhônevallei straat een strakke wind. Het wordt dus opletten met de streep in zicht. Windy stage be careful at 18km from the finish and last km up hill my pick today @blingmatthews and @GregVanAvermaet or Breakaway pic.twitter.com/iWSyBXYZcN — Rik Verbrugghe (@RikVerbrugghe) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017 We're moments away from the start of stage 16. An undulating opening, with the threat of crosswinds later on #TDF2017 pic.twitter.com/1kOmX9Dumc — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Opgave Philippe Gilbert Slecht nieuws uit het kamp van Quick.Step-Floors. Philippe Gilbert gaat na de tweede rustdag niet meer van start in deze Tour. De wereldkampioen van 2012 kampt met een virale maag-darmontsteking. Na Matteo Trentin verliest Marcel Kittel zo een tweede belangrijke pion. Tricky stage today between Le Puy-en-Velay and Romans-sur-Isère (165km), with a very big chance of witnessing some echelons. #TDF2017 pic.twitter.com/6WoGABNexX — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Tweede rustdag voorbij Daags na de laatste rustdag krijgt het peloton vandaag nog even de kans om warm te draaien voor het hardere labeur in de Alpen. Toch wordt het uitkijken hoe de renners hun dagje vrijaf hebben verteerd. Jürgen Roelandts dook gisteren alvast even het zwembad in. © belga.

Vals plat Niet-klimmers zullen met wat meer 'moral' aan deze zestiende rit in de Tour beginnen. Die aanloopt naar de Alpencols wordt op het terrein opgesplitst in twee delen. Eerst krijgen we geaccidenteerde wegen met kleinere hellingen en veel bochtenwerk, daarna komen de vlakke en rechte wegen in de Rhônevallei.



Wie in de wielerwereld vallei zegt, denkt aan sprinters of aak aan waaiers. Afwachten of de ploegen van de rappe mannen nog genoeg in huis hebben om het zaakje te controleren. De laatste kilometers lopen dan wel over relatief vlakke wegen, de laatste honderden meters voor de finish gaan vals plat omhoog en dat kan voor een verrassend resultaat zorgen.