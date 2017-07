Herbeleef: Matthews zet de kroon op het werk na indrukwekkend teamspel in waaieretappe

Dries Mombert

18/07/17 - 17u20

Tour de France Met een nieuwe etappe van Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère trekt het Tourcircus zich vandaag opnieuw op gang. De 165 kilometer lange tocht eerst over heuvelachtige wegen om daarna te eindigen met een vlakke aankomst. Gesneden koek voor de aanvallers of gaat Kittel op zoek naar een zesde ritzege?

Matthews wint! © photo news. In een bochtige finale houdt Matthews uitstekend de koord. De Australiër komt over een te vroeg aangaande Van Avermaet en laat Degenkolb niet in het gaatje glippen. De Duitser wordt uiteindelijk vloekend derde, Boasson Hagen gooide zich in extremis nog naar een tweede plaats.



Met Greg Van Avermaet (4e), Jens Keukeleire (6e) en Tiesj Benoot (8e) komen drie Belgen in de top tien van de daguitslag. Contador, Meintjes en Martin verliezen tijd.



Ook Kittel kende geen al te fijne dag, de Duitser moest al vroeg in de etappe lossen en ziet Matthews in de strijd om de groene trui naderen tot op 29 punten. Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454 — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 1 kilometer - Sprinten! De beren zijn los, wie wint: Matthews, Van Avermaet, Boasson Hagen of Degenkolb?

Nog 2 kilometer - Bennati met een gaatje Bennati is van geen kleintje vervaard en benut een gaatje ten volle. Barguil moet alle zeilen bijzetten om naar het wiel van de Italiaan te knallen. © ap.

Nog 3 kilometer - straks licht hellende strook Met nog een licht hellende strook wordt het straks uitkijken of er nog renners zullen lossen in de kopgroep. Ook in de achtergrond valt het niet stil, toch moeten Daniel Martin en co al een halve minuut toegeven. Contador zit al op een minuut.

Nog 5 kilometer - Beresterke Naesen Het loopt gesmeerd vooraan. Naesen rijdt een indrukwekkende finale en pikt nog maar eens in. Ook Barguil heeft zich niet laten verrassen en rijdt galant mee in de kopgroep.

Nog 7 kilometer - Movistar toont ook zijn waaierkunsten Erviti en Bennati nemen galant over en ontplooien hun waaiertalent. Met een snelheid van 66 km/u gaat het in een rotvaart naar Romans-sur-Isère.

Nog 10 kilometer - 31 renners vooraan Wat overblijft van het eerste peloton, is intussen herleid tot een pakket van 31 renners. Oliver Naesen doet zijn duit in het zakje vooraan in dienst van Romain Bardet. Le coup de force des Sky ! / Sky pushes up the pace! #TDF2017 pic.twitter.com/tPkvU8D3lE — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 12 kilometer: Martin en Greipel gelost Daniel Martin en André Greipel hebben de slag gemist. Ook Meintjes, Landa en Kristoff misten de boot. Zijn er wel bij vooraan: Boasson Hagen, Yates, Uran en Van Avermaet.

Nog 15 kilometer - Sky zet de boel op de kant Het is Team Sky die het peloton eindelijk helemaal op de kant zet. Aru, Benoot, Degenkolb, Matthews en Bardet glippen mee. Le peoton est très nerveux / Very nervous peloton #TDF2017 pic.twitter.com/QT9KEdS7Dy — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 20 kilometer - breed over de weg AG2R en Dimension Data smeren het peloton breed over de weg uit. Ook Aru zet zijn mannetjes aan het werk. Het tempo gaat met een ruk de hoogte in, maar van echte waaiers kunnen we nog niet spreken.

Nog 25 kilometer - Status quo De vele waarschuwingen op voorhand komen maar niet uit. Geen enkel team wil het erop wagen en de bovenhand nemen. Ook de wind staat niet ideaal op dit moment.

Nog 30 kilometer - wind in de zij De wind komt nu pas vol in de zij te staan. Pauwels kan na zijn valpartij opnieuw aansluiten in het peloton, waar de nervositeit nu toch weer flink de hoogte wordt ingejaagd. Naesen brengt Bardet op de barricades.

Nog 35 kilometer - Pauwels smakt tegen het asfalt Serge Pauwels komt onaangenaam in aanraking met het Franse asfalt. De Belg van Dimension Data komt ten val en moet even bekomen. Ondertussen probeert Trek het spel op de wagen te steken in het peloton. Zonder succes. Tentative de bordure de la Trek Segafredo / Trek Segafredo tries to create an echelon #TDF2017 pic.twitter.com/aMNZzWlrf5 — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 40 kilometer - krijgen we nog waaiers? Ondanks windstoten van meer dan 50 km/u blijft de luwte voorlopig in het peloton hangen. Stilte voor de storm? ¿¿ With a strong wind there is a high risk of echelons. But what is it and how does it work? ¿¿ #TDF2017 pic.twitter.com/ZQok9phEkV — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Matthews pakt de volle buit bij de tussensprint Zoals verwacht pakt Matthews twintig punten terug op Kittel bij de tussensprint. De Australiër wordt even opgejaagd door Greipel en Colbrelli. Matthews' achterstand in het puntenklassement slinkt nu naar 59 punten. Straks aan de aankomst zijn nog eens dertig punten te verdienen. Matthews remporte le sprint du peloton et reprend 20 points à Kittel / Matthews wins the intermediate sprint and takes 20 points pic.twitter.com/2iYn4BFXVQ — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 50 kilometer Aan de boorden van de Rhône krijgt het peloton nog 50 kilometer voor de kiezen geschoven. Binnen een grote tien kilometer komt de tussensprint eraan, ideaal terrein voor Michael Matthews om een flink hap van zijn achterstand in het groene puntenklassement op Marcel Kittel weg te nemen.

Bouhanni slaagt in zijn huzarenstukje Het leek onmogelijk, maar Nacer Bouhanni heeft de klus geklaard en komt opnieuw aansluiten bij het peloton. Net op tijd, want zo dadelijk komt het peloton in een open vlakte terecht waar de wind welig in het rond blaast. Exploit de Nacer Bouhanni qui parvient à rentrer sur le peloton / Great performance by Bouhanni, back in the peloton #TDF2017 pic.twitter.com/jIyWId1m4j — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Bouhanni aan comeback bezig In een luwe wedstrijdfase is Nacer Bouhanni aan een stevig nummer bezig. De Fransman van Algerijnse origine volgt op 1'25" van het peloton. Ploegmaat Edet laat zich uitzakken om zijn kopman bij te staan, kan de sprinter van Cofidis nog terugkeren? Riders will soon be in open field, so pay attention to the strong winds. Will we see echelons? #TDF2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)

Nog 75 kilometer - Kittel nu al op meer dan drie minuten Net voor de bevoorradingszone mag Kittel definitief een kruis maken over zijn ritambities. De groene trui moet in het tweede peloton al meer dan drie minuten toegeven op het peloton der favorieten. Daarin bundelen Sunweb (voor Matthews) en Dimension Data (voor Boasson Hagen) nog steeds de krachten. Ik durf niet te ontkennen dat deze etappe gevaarlijker wordt dan sommige bergritten. Het wordt voor de klassementsmannen zaak om bij de pinken te zijn. We gaan met een kleine groep naar de aankomst. Quick.Step-Floors-ploegleider Wilfried Peeters Derde week Tour! (via @GreyPea) pic.twitter.com/5FAL4G2ecI — Stefan vd Weijde (@scvdw)

Materiaalpech Contador In de afdaling naar de Rhônevallei staat Alberto Contador even te voet. De 34-jarige Spanjaard heeft materiaalpech en wordt door ploegmakker Pantano weer naar het peloton gebracht. Wind gaat vooral een rol spelen in de laatste 60 kilometer, waar er minder beschutting is. Bij km 37,5 wind in de zij. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld)

Achtergelaten rugzak zorgt voor verwarring in Romans-sur-Isère Een verlaten rugzak op een balkon bij de finish van de Touretappe in Romans-sur-Isère heeft voor flink wat commotie gezorgd. De Franse politie moest de commentaarcabines zelfs even ontruimen om daarna de rugzak door brandweerlieden veilig te kunnen verwijderen.

Opgave Bennett De ziektekiemen in het peloton eisen na Philippe Gilbert en Tim Wellens opnieuw een slachtoffer. George Bennett, nochtans bezig aan een sterke Tour, moet de handdoek in de ring gooien. The pace continues to be set by @TeamSunweb as they look to set up @blingmatthews for the day. Under 100km to go now. #TDF2017 pic.twitter.com/Ylw0Dnq1OJ — Le Tour de France UK (@letour_uk) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 100 kilometer - Col du Rouvey Barguil schrijft een puntje bij achter zijn nu al indrukwekkende voorsprong in het bolletjesklassement. In de groep van Marcel Kittel heerst vooral berusting. Zij volgen op de top van de Col du Rouvey meer dan twee minuten.

Helling van vierde categorie Team Sunweb snijdt als eerste de Col du Rouvey aan. De helling van vierde categorie mag met zijn lengte van 1,9 kilometer voor geen al te grote averij zorgen binnen het eerste peloton.

Nog meer mooi volk voor dagwinst bij het peloton der favorieten Met ook nog eens Degenkolb, Kristoff, Colbrelli en Boasson Hagen vinden we nog een aantal snellere renners die hun kans ruiken. Het groepje Kittel, Groenewegen en Bouhanni volgt nu op anderhalve minuut.

Greipel draait mee in het peloton Lotto-Soudal zet met alweer De Gendt een mannetje bij aan de kop van het peloton. Dit wijst erop dat Greipel zich in de buik van het bak verschuilt, met de afwezigheid van Kittel ruikt de snelle Duitser zijn kans. © photo news.

Ook Bennett zakt er helemaal door Terwijl Chavanel nog wat tegen het peloton sputtert, kent ook George Bennett een gitzwarte namiddag. De Nieuw-Zeelander van LottoNL-Jumbo staat 12e in het algemeen klassement, maar is ziek. Zijn achterstand op het peloton is intussen al meer dan twee minuten.

Kittel moet één minuut toegeven Kittel heeft alle moeite van de wereld om het tempo van zijn teamgenoten in de achtervolging op het peloton vast te houden. Met een achterstand van één minuut op het peloton wordt het een moeilijk verhaal voor de Duitser. #MaillotVertSkoda Kittel (QST) is chasing in a 50 man stragglers group 45" behind the Peloton driven by Sunweb and BMC.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/TkDHqisa7u — letourdata (@letourdata) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Kopgroep eraan voor de moeite Impey, Edet en Degand houden het vooraan voor bekeken. Baroudeurs Chavanel en De Gendt zetten nog even door, maar ook zij vechten tegen de bierkaai, want het peloton scheert aan een rotvaart over de Franse wegen.

Nog 125 kilometer: blok tegen blok Verschillende ploegen trekken nu hard van leer tegen elkaar. BMC en Sunweb vinden elkaar in het peloton, terwijl Quick.Step-Floors en LottoNL-Jumbo het volle pont moeten geven in de groep Kittel. Ondertussen slinkt ook de voorsprong van de koplopers, zij hebben nog een twintigtal seconden. Jep. Bennett is ziek. https://t.co/W03y8UjW2J — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Waaiers in het dal? Met ook nog eens een stevige wind in het tweede deel van de etappe belooft deze 16e rit uit te groeien tot een lekkernij. De belangen zijn immers groot voor zowel de klassementsmannen, de sprinters als de vrijbuiters.

Plateau De renners bevinden zich nu op een heuvelachtig plateau. De kopgroep rijdt 45 seconden voor het peloton uit, dat op zijn beurt nog eens een voorgift heeft van 45 seconden op een omvangrijke groep met enkele topsprinters. 5 hommes ont 50" d'avance, Sunweb emmène le peloton / 5 riders have 50", Sunweb chases #TDF2017 pic.twitter.com/TPogezasnf — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Geschke op komst? Simon Geschke probeert in zijn eentje alsnog de oversteek te wagen naar de vijf vluchters, maar ziet al snel het nutteloze van zijn poging in. De Duitser van Sunweb laat zich uitzakken naar het peloton en zet zich dan op kop voor Michael Matthews. De bedoeling is om Kittel op achterstand te houden, de groene man heeft een achterstand van 25 seconden.

De Gendt kaapt de bergpunten weg Op de top van de Côte de Boussoulet komt De Gendt - wie anders? - als eerste door. Onze landgenoot van Lotto-Soudal krijgt met Chavanel en Edet twee Fransen mee. Ook Thomas Degand van Wanty-Groupe Gobert en Daryl Impey van Dimension Data haken hun wagonnetje aan. © belga.

Kittel in de problemen Door het enorme tempo krijgt een aantal renners het knap lastig. Een groepje van zo'n dertig renners laat het peloton begaan. Daarbij ook groene trui Marcel Kittel. © epa. Beaucoup de dégâts, Kittel distancé / Kittel dropped with many riders #TDF2017 pic.twitter.com/rd0rmiB3pB — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Nog 150 kilometer - nerveuze openingsfasee De eerste kilometers zijn bijzonder nerveus verlopen. Velen voelden zich geroepen om weg te springen, maar niemand leek uitverkoren. Ondertussen probeert De Gendt er nog eens een stevige lap op te geven.

Côte de Boussoulet zorgt voor hergroepering Met de Côte du Boussoulet is het liedje vooraan opnieuw uit. Team Sky zet zich autoritair op kop van het peloton en sleurt het pak opnieuw naar de koplopers. Er wordt nu slag om slinger gedemarreerd. Het is koers, dames en heren!

Versmachtende De Gendt Het gaat loeihard. Lammertink en Tulik zijn eraan voor de moeite en ook Burghardt moet op zijn stappen terugkeren. De Gendt voert intussen het hoge woord. Ook Cummings, De Marchi, Chavanel en Degand verschijnen voorin de wedstrijd. Personne ne parvient à se détacher pour le moment / Nobody manages to create a gap yet #TDF2017 pic.twitter.com/RAV067IwSr — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Opnieuw afscheuring Wie gedacht had dat we een rustig koersbegin zouden krijgen, is eraan voor de moeite. Thomas De Gendt kan zich niet bedwingen en schiet weg uit het peloton. Het tempo gaat opnieuw met een ruk de hoogte in en alweer krijgen een twintigtal renners een kleine voorgift. TV opzetten en @DeGendtThomas rijdt op kop. Er zijn nog zekerheden in deze wereld #TDF2017 — Wout van Aert (@WoutvanAert) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Burghardt maakt het trio compleet Terwijl het steeds meer bergop gaat, steekt Burghardt zijn licht op bij de twee leiders. De Duitse kampioen maakte in een mum van tijd de oversteek. De voorsprong op het peloton: 20 seconden.

Lammertink en Tulik Lammertink brengt opnieuw vuur in de spits van het peloton. De Nederlander van Katusha krijgt met Angelo Tulik een Franse metgezel mee en sprokkelt meteen enkele seconden. Is de beslissende vlucht dan toch vertrokken? Lammertink et Tulik ont pris quelques secondes au peloton, rythme élevé / Fast pace, Lammertink and Tulik have a few seconds #TDF2017 pic.twitter.com/xLbngUt6qi — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Alles opnieuw bijeen Het peloton trekt het gaatje onder leiding van Team Sky en Lotto-Soudal weer dicht. Wie komt er met een nieuwe aanval?

Schermutselingen blijven duren Een groepje van vijftien renners heeft enkele seconden te pakken. Ook enkele andere avonturiers willen zich vandaag tonen en proberen de oversteek te wagen. Onder hen Belgisch kampioen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. C'est parti pour la 16ème étape ! / Stage 16 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/2YKM8wNKIB — Le Tour de France (@LeTour) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Start Tourbaas Christian Prudhomme vlagt de wedstrijd op gang en meteen proberen enkele renners het ruime sop te kiezen. Voorlopig raakt niemand weg.

Fijne herinnering voor Bouhanni De laatste grote wielerwedstrrijd die in Romans-sur Isère halt hield was Parijs-Nice. Nacer Bouhanni was vorig jaar de beste in de vierde etappe van de Koers naar de Zon. Al lijkt er met de wind en een andere aankomst vandaag een ander koersverloop aan te komen.

Zorgt de wind in de finale voor averij? Rik Verbrugghe, schoonbroer van Greg Van Avermaet, is in de Tour en hij voorspelt op Twitter een mogelijke kans op waaiers. Vooral in de Rhônevallei straat een strakke wind. Het wordt dus opletten met de streep in zicht. Windy stage be careful at 18km from the finish and last km up hill my pick today @blingmatthews and @GregVanAvermaet or Breakaway pic.twitter.com/iWSyBXYZcN — Rik Verbrugghe (@RikVerbrugghe) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017 We're moments away from the start of stage 16. An undulating opening, with the threat of crosswinds later on #TDF2017 pic.twitter.com/1kOmX9Dumc — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Opgave Philippe Gilbert Slecht nieuws uit het kamp van Quick.Step-Floors. Philippe Gilbert gaat na de tweede rustdag niet meer van start in deze Tour. De wereldkampioen van 2012 kampt met een virale maag-darmontsteking. Na Matteo Trentin verliest Marcel Kittel zo een tweede belangrijke pion. Tricky stage today between Le Puy-en-Velay and Romans-sur-Isère (165km), with a very big chance of witnessing some echelons. #TDF2017 pic.twitter.com/6WoGABNexX — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Tweede rustdag voorbij Daags na de laatste rustdag krijgt het peloton vandaag nog even de kans om warm te draaien voor het hardere labeur in de Alpen. Toch wordt het uitkijken hoe de renners hun dagje vrijaf hebben verteerd. Jürgen Roelandts dook gisteren alvast even het zwembad in. © belga.

Vals plat Niet-klimmers zullen met wat meer 'moral' aan deze zestiende rit in de Tour beginnen. Die aanloopt naar de Alpencols wordt op het terrein opgesplitst in twee delen. Eerst krijgen we geaccidenteerde wegen met kleinere hellingen en veel bochtenwerk, daarna komen de vlakke en rechte wegen in de Rhônevallei.



Wie in de wielerwereld vallei zegt, denkt aan sprinters of aak aan waaiers. Afwachten of de ploegen van de rappe mannen nog genoeg in huis hebben om het zaakje te controleren. De laatste kilometers lopen dan wel over relatief vlakke wegen, de laatste honderden meters voor de finish gaan vals plat omhoog en dat kan voor een verrassend resultaat zorgen.