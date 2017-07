Het analytische brein van Daniel Martin: "Ik ken mijn limieten ook niet"

Door: Bart Audoore

18/07/17 - 06u00

© photo news.

Stijlmatig gaat hij nooit een schoonheidsprijs winnen, maar het spektakel verzorgen doet hij wel. Daniel Martin (30) is de meest attractieve renner van de favorieten. Waar eindigt al die aanvalslust?

"Ik ben benieuwd wat er nog komt", zegt de klassementsman van Quick.Step. "Ik heb nog altijd last van verkrampte spieren. Toen Porte vorige week viel en me meesleurde in zijn val, heb ik veel geluk gehad. Ik heb amper vel verloren, maar mijn lichaam heeft wel een shock ondergaan. In een reflex hebben al mijn spieren zich enorm samengetrokken. Er wordt nog altijd aan gewerkt om die spieren nu weer soepel te krijgen. Het gaat elke dag beter, zondag kon ik voor het eerst weer aan 90 procent op de trappers staan. Fietsen lukt, stappen ook, maar de overgang tussen zitten en staan, is zeer moeilijk. Het is niet dat het pijn doet, maar het lukt gewoon niet goed. Zelfs aan mijn ademhaling merk ik dat er nog spanning in mijn lichaam zit. In de Alpen hoop ik weer top te zijn."



Beste seizoen ooit

"Ik ben positief, want ik ben bezig aan mijn beste seizoen ooit en ik denk niet dat ik ooit sterker ben geweest. Ik weet niet waar dit gaat eindigen. Ik ken mijn limieten ook niet. Ik heb vorige week een paar keer tijd kunnen pakken, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik op wat meer achterstand stond. De top vier zat de hele tijd naar mekaar te kijken en daar heb ik van kunnen profiteren. Ik kreeg iets meer vrijheid. Of dat de komende dagen ook zo gaat zijn, weet ik niet. Voor hetzelfde geld wordt er in de Alpen gerekend met minuten in plaats van seconden. De verschillen kunnen ook dinsdag al gemaakt worden. Er worden waaiers verwacht, en vrijdag opnieuw: dit is de eerste Tour die op het vlakke zou kunnen beslist worden."



Roekeloos

"Het is heel belangrijk dat je de juiste momenten kiest om aan te vallen. Ik heb veel geleerd uit vorig jaar. Toen heb ik ook agressief gekoerst, maar misschien iets te roekeloos. Nu ben ik kalmer. Mede door de goeie resultaten van dit jaar. Veel renners laten zich ook meeslepen door de grootsheid van de Tour en gaan gebukt onder de druk, terwijl het gewoon maar een koers is. Ik beschouw het als een normale wedstrijd. Ik zit relaxed op mijn fiets. Zo zie je de dingen veel beter gebeuren en kan je de koers beter lezen."



Analytisch brein

"Ik ben trots op hoe ik tot nu toe heb gereden. De eerste dagen heb ik vooral achteraan in het peloton gezeten. Rustig, terwijl de concurrentie vooraan zat te knokken voor zijn positie. Dat kost energie. In de finale moet ik natuurlijk ook naar voor, maar je moet weten wanneer. Ik heb een analytisch brein. Weet je nog die grote crash op dat ronde punt (waarbij Froome en Bardet betrokken waren, red.)? Ik had die zien aankomen. Daardoor ben ik veilig gebleven."



Ethiek

"Ik probeer te genieten van deze wedstrijd. Mijn leven gaat niet veranderen als ik de Tour win. Ik hoef niet te winnen. Het zou wél leuk zijn. Ik ga mijn best doen, en als 'mijn best' beter is dan wat de rest doet, dan win ik. Anders niet. Er is in deze Tour al veel te doen geweest over ethiek en ongeschreven regels die zeggen dat je niet mag aanvallen als een ander materiaalpech heeft. Neem het concrete geval van Froome op zondag. Hij had een probleem met zijn achterwiel. Persoonlijk wilde ik niet van die situatie profiteren. Ik zeg niet dat AG2R iets fout deed, want zij hadden hun offensief ervoor al ingezet. Ze hebben zich aan hun plan gehouden en zijn blijven rijden zoals ze bezig waren. Niet rapper of niet trager. Ze hebben gedaan alsof er geen probleem was met Froome. Voor mij is het belangrijk dat er altijd respect blijft voor mekaar. Ik plaats me altijd in de situatie van de ander. Ik hoef de Tour niet zo per se te winnen dat ik zou willen profiteren van de pech van iemand anders."