Team Sky weert journalist op persmoment Froome, manager Brailsford gaat over de rooie

DM

17/07/17 - 19u45 Bron: AD.nl

© reuters.

Tour de France Er is opnieuw ophef rondom Team Sky ontstaan. Nadat de wielerploeg vorige week plotseling de traditionele persconferentie besloot af te gelasten, belaagde manager Dave Brailsford tijdens de tweede rustdag een journalist van Cyclingnews verbaal.

© photo news.

De woede van Sky-manager Sir Dave Brailsford richtte zich vandaag op verslaggever Barry Ryan. Die was op weg naar het persmoment met geletruidrager Chris Froome bij het hotel net buiten Le Puy-en-Velay, toen Brailsford hem op de korrel nam. Aanleiding was een kritisch artikel dat eerder verscheen.



"Jij bent niet uitgenodigd'', riep Brailsford ten overstaan van het voltallige journaille tegen Ryan. "Hier zijn alleen de mensen welkom die we wíllen spreken. We beantwoorden alle vragen, zijn beschikbaar voor de media, maar jij schrijft alleen maar onzin over me.'' Daarop probeerde Brailsford de journalist weg te sturen.



Toen Ryan vervolgens een vergelijking trok met Johan Bruyneel - die in 2009 als ploegleider van Astana Sporza weigerde - ging Brailsford los. Astana en Bruyneel werden later bestraft wegens dopinggebruik. En juist over dát onderwerp willen Sky en Brailsford niet praten.



"Beschuldig jij mij en mijn ploeg ook van dopinggebruik?'', aldus Brailsford tegen Ryan. Toen laatstgenoemde daarop wees op het onderzoek van de Britse antidoping-organisatie, riep de manager dat hij dat onderzoek ergens kan steken waar de zon niet schijnt, om vervolgens weg te stormen."