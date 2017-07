Bardet: "Het is moeilijk om Froome te destabiliseren"

Bewerkt door: PL

Tour de France Romain Bardet (AG2R) staat momenteel op een derde plaats in het klassement van de Tour de France. Op een persmoment van zijn team verklaarde hij dat hij zich sterker voelt dan vorig jaar, toen hij tweede werd. Ook beloofde de Fransman om verder strijd te leveren tegen Chris Froome.

Bardet won al een rit in deze Tour en telt slechts een kleine achterstand op Froome. Hij kijkt uit naar de slotweek. "We moeten onze sleutelmomenten uitkiezen, onze kans afwachten en het spel slim spelen", aldus de Fransman. "Dit is een Tour de France waar het om seconden gaat, je moet geduldig zijn en je momenten goed kiezen. Ik kan tevreden terugblikken op de eerste twee weken van deze Tour. Er is nog niets gewonnen, maar ook nog niets verloren en er volgt nog een spannende slotweek."



Tijdrit

Bardet denkt nog niet aan de tijdrit van zaterdag in Marseille, een discipline die hij minder onder de knie heeft dan Froome en Uran. "Ik ben vooral bezig met de ritten door de Alpen", zegt hij. "Ik ga ze benaderen zoals twee klassiekers, ik wil niet te veel rekenen. Alles staat dicht bij elkaar, dat besef ik meer dan ooit, maar ik probeer alles met de nodige sereniteit te benaderen, met niet te veel stress. Waarom zou ik ook? De ploeg draait goed, ik voel me goed, we zijn op de goede weg en laat ons die derde week positief benaderen."



Izoard

De kopman van AG2R vermoedt dat vooral de etappe van donderdag, de derde en laatste rit in deze Tour met aankomst op de Col d'Izoard, beslissend wordt. "Die twee Alpenritten zijn van groot belang. Ik denk dat de Tour beslist wordt op de Izoard. Door de opeenvolging van cols in die twee ritten en de finish op de top zal die slotcol doorwegen en zullen daar verschillen opgetekend worden. Voor mij is dat de sleuteletappe van deze Tour."



Froome

Bardet speelde zondag op de verrassing in de etappe naar Le Puy-en-Velay, Froome kwam even in de problemen. "Chris heeft gewoon een heel sterk team, hij heeft drie, vier renners om zich heen die net zo goed kopman kunnen zijn. Het is moeilijk om hem en zijn team te destabiliseren. Je kan dat niet in één keer doen, je moet gewoon de kansen die zich voordoen grijpen. Het minste dat zich voordoet, moet je in je voordeel proberen te gebruiken."



Progressie

Bardet werd vorig jaar tweede, op de nodige afstand van Froome in Parijs. Nu staat hij op slechts 23 seconden. "Dit is mijn beste Tourbegin ooit, alles is mogelijk. Ik voel dat ik jaar na jaar progressie maak, ik voel me sterker dan vorig jaar, maar dat wil niet zeggen dat ik het hoogste schavotje zal mogen betreden in Parijs, of dat ik opnieuw tweede word. In de koers kan veel gebeuren. Ik weet dat de strijd drie weken duurt. Ik ben fysiek sterker, maar ook mentaal meer in evenwicht. De verschillen zijn klein, ik moet gewoon geduldig zijn en als de kans zich voordoet het verschil proberen maken. Ik weet ook dat ik drie weken lang op het hoogste niveau kan strijden."