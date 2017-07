Onze man vindt het eerste fietsje van Bardet: "Hij was een lastig mannetje"

Door: Mathieu Goedefroy

Geen naam gaat in deze Tour zo vaak over de tongen als Romain Bardet. De AG2R-kopman lijkt definitief opgestaan als grote concurrent van Chris Froome en toonde nog geen enkel zwak moment sinds de start in Düsseldorf. Hoog tijd om op zoek te gaan naar de roots van de man die als eerste Fransman sinds Bernard Hinault (1985) de Tour kan winnen. Onze man zocht én vond Bardets allereerste fietsje, in een hangar van Vélosport Brivadois, zijn eerste club. "Romain was een lastig mannetje als hij verloor. Dan weende hij, gooide hij met zijn fiets en schreeuwde hij dat hij ermee zou kappen."