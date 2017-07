Pierre Rolland kampte met keelontsteking in de Tour

Door: redactie

17/07/17 - 15u21 Bron: Belga

© getty.

De Fransman Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) kent vooralsnog geen succesvolle Tour de France. De klimmer kampeert momenteel op de 51e stek in het algemeen klassement en sukkelde de voorbije dagen met een keelontsteking.

"Vanaf gisteren ben ik mij stilaan beter beginnen voelen", legde de tweevoudig etappewinnaar in de Tour uit op Instagram. "Ik had last van een keelontsteking en bronchitis en dat heeft me de voorbije tien dagen zwaar gehinderd. In alle eerlijkheid: in eender welke andere wedstrijd was ik naar huis gegaan. Maar in de Tour wil je altijd je limieten verleggen en tot het uiterste gaan."



Cannondale-Drapac kent met kopman Rigoberto Uran voorlopig een succesvolle Tour. De Colombiaan staat vierde in de stand op 29 seconden van leider Froome en won de negende etappe naar Chambéry.