Froome wikt en weegt de tegenstand: "De grootste uitdaging uit mijn carrière, het zal om seconden gaan"

Tour de France Tijdens een persconferentie op de tweede rustdag gaf Chris Froome aan dat hij zich nog verwacht aan een zware strijd om de gele trui. "Met een halve minuut voorsprong vlak voor de tijdrit in Marseille zal ik niet gerust zijn", liet hij weten. "Uran bleeft het meest onder de radar."

"Ja, ik heb gisteren even gepanikeerd toen ik achterop raakte", blikte hij nog even terug op de etappe van naar Le Puy-en-Velay. "Ik stond daar langs de kant en moest van wiel wisselen. Heel even flitste door mijn hoofd dat de Tour voor mij voorbij was. Ik heb echt alles uit de kast moeten halen om terug te komen en ik ben blij dat ik dankzij mijn team nog altijd in de running ben voor geel. Als ik de kopgroep niet had bijgebeend voor de top van die klim, dan was ik het geel verloren. Daar ben ik zeker van. Het is fijner om met voorsprong dan met achterstand de rustdag aan te vatten. Ik moet geen tijd goedmaken, maar sta nu voor op Aru, Bardet en Uran." Aru staat op 18 seconden, Bardet op 23 tellen, Uran op 29 seconden. Kortom drie renners staan binnen de halve minuut van het geel. "Ik wist dat het een spannende Tour zou worden, dat het om seconden zou gaan", aldus Froome. "Dat geeft stress, uiteraard. Dit zal de grootste uitdaging zijn in mijn carrière, mijn meest zware Tour om binnen te halen. Dat ligt niet aan mijn voorbereiding, maar eerder aan het parcours dat we krijgen voorgeschoteld: er zijn weinig aankomsten bergop en weinig kilometers tegen de klok. Ik wist vooraf dat het een secondenspel zou worden en ik krijg ook gelijk."

"Uran is de 'dark horse' en waarschijnlijk zelfs de beste tijdrijder van ons allemaal"

"Ik kan niet één renner aanduiden als mijn grootste rivaal", vervolgde Froome. "Mijn drie grootste concurrenten zijn Bardet, Aru en Uran. Elke concurrent is verschillend. Aru won de eerste rit bergop naar Planche des Belles Filles. Hij had een mindere dag in Rodez en verloor daar het geel, maar hij is iemand die ook goed voor de dag komt in de derde week.



Voorts is Romain Bardet altijd sterk in de derde week en heeft hij een goede ploeg achter hem staan. Zoals we gisteren zagen, zette hij me onder druk en mijn ganse team moest aan de bak om de scheve situatie recht te zetten.



En dan heb je nog Rigobert Uran. Dat is misschien wel de tegenstander die het meest onder de radar blijft. Hij is zo'n beetje de 'dark horse' voor de eindzege, maar is waarschijnlijk de sterkste tijdrijder van ons allemaal. Met Marseille in gedachten vormt hij een grote bedreiging. Vergeet niet dat hij al twee keer tweede werd in de Giro."