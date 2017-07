Sagan vanuit thuishaven: "Beslissing van de jury is grote fout"

Door: Mike De Beck

17/07/17



video Hoe zou het nog zijn met Peter Sagan? Na zijn uitsluiting en vermeende elleboogbeweging in de vierde etappe in volle spurt richting Mark Cavendish verdween de tweevoudige wereldkampioen even uit het Tourbeeld. Vanuit Cap d'Ail (net buiten zijn thuishaven Monaco) doet de Slovaak alvast zijn verhaal. "Het was een grote fout van de jury", aldus Sagan.