Tim Wellens gooit handdoek in de ring: liever opgeven dan cortisone gebruiken

Door: Nico Dick

17/07/17 - 08u32

Tim Wellens is de eerste landgenoot die de Tour heeft verlaten. Oorzaak: een combinatie van een infectie op de luchtwegen en zijn warmteallergie. Opmerkelijk: voor dat laatste euvel zou de 26-jarige Limburger een TUE (therapeutische uitzondering) kunnen aanvragen, maar daar is Wellens principieel tegen.

Voorlaatste in Station des Rousses (rit 8). Laatste in Pau (rit 11). En zaterdag laatste in Rodez, op bijna een halfuur van ritwinnaar Michael Matthews. Dit zijn niet de resultaten die we verwachten van Tim Wellens, tot nader order een van 's lands sterkste renners. "Nooit eerder reed ik vijftig kilometer lang voor een bezemwagen uit. Leuk is anders", zuchtte hij gisterenmiddag, vlak voor de start in Laissac. Maar Wellens is een taaie, raapte alle moed bijeen en geloofde er nog rotsvast in dat hij Parijs zou halen. "Daar pluk ik in augustus dan de vruchten van", klonk het hoopvol.



Het mocht niet baten. Een nieuwe calvarietocht werd het niet meer, daar was de Limburger té zwak voor: na minder dan drie kwartier deelde Radio Tour zijn opgave kurkdroog mee: 'Abandon Tim Wellens'. Reden: een combinatie van een infectie op de bovenste luchtwegen en zijn warmteallergie. Al doet Wellens zelf zijn best om dat laatste probleem te minimaliseren. "Ik heb keelpijn en voelde me koortsig. Daardoor kreeg ik spierpijn en liepen de benen leeg. Maar je moet een onderscheid maken tussen mijn zonneallergie en datgene waar ik nu mee sukkel."



