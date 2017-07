Mollema: "De lastigste 30 kilometer van mijn carrière"

SW

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) was na afloop door het dolle heen met zijn overwinning in Le Puy-en-Velay. "Eindelijk win ik een rit in de Tour", klonk het, "hiervoor heb ik de laatste jaren zo hard gewerkt. Ik ben al een paar keer dicht bij die zege geweest, mikte dit jaar echt op die ritzege en nu is het eindelijk raak. Fantastisch."

Mollema is 30 en geen veelwinnaar. Zijn zegeteller staat nu op tien stuks. "Ja ik won al een rit in de Vuelta (2013) en vorig jaar de Clasica san Sebastian, een klassieker, maar dit is nog zoveel grootser, een rit in de Tour. Dit is het grootste podium waarop je kan acteren als renner en ik heb dit hier volbracht. Ongelooflijk."



Het plan was om mee te gaan in de etappe. 'We wisten dat dit een rit was voor de vluchters en het was vandaag echt een gevecht om in de groep te komen. Het was 'close', met een sterke vlucht van tien renners en veel ploegen wilden toen de wedstrijd al blokkeren. Hun voorsprong liep op naar anderhalve minuut, maar dan leverden mijn ploegmaten geweldig werk door de snelheid in het peloton te houden en toen was het aan mij om op die eerste steile klim vol gas te geven. Ik trok de volledige klim stevig door en probeerde het gat op de eerste renners te dichten en uiteindelijk lukte dat met 25 renners. Toen zaten we in de vlucht en was het eerste doel bereikt."



Barguil toonde zich op het eind, met ook Serge Pauwels, maar het was Mollema die wegreed in een afdaling. "Dit waren de lastigste 30 km van mijn carrière, maar ik moest wel wegspringen, want met explosieve jongens zoals Ulissi en Gallopin in de kopgroep zou ik het niet halen in de sprint. Intuïtief zette ik aan, ik moest het proberen, had een klein gaatje, keek even om, zag dat ik meer voorsprong kreeg en dan mag je niet meer twijfelen en moet je het volle pond geven. Over het algemeen, als ik eenmaal een gat heb, dan val ik niet zo heel snel stil en dan ben ik gewoon blijven gaan. Ik denk niet dat ik al ooit in mijn carrière 30 km solo heb gereden, behalve in een tijdrit, dus dat was wel bijzonder. Op het eind, in die laatste drie à twee km kwamen ze nog dicht, maar ik bleef voorop en in de slotkilometer besefte ik dat ik de buit binnen was. Dit is groots, een Tourrit winnen is de realisatie van een kinderdroom."



"Morgen is er nu een rustdag", zei hij, "fijn, dan kunnen we er een glaasje meer op drinken. Liefst champagne of wijn, ik ben niet zo gek op bier", eindigde hij nog.