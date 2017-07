Tiesj Benoot eindigt op elfde stek: "Groots nummer van Mollema"

DM

Tour de France Tiesj Benoot pikt er duidelijk de zondagen uit in deze Tour de France. De renner van Lotto Soudal schoof mee in de vlucht en werd uiteindelijk elfde. "Dat was het maximale wat ik er uit kon halen." Oliver Naesen werkte zich dan weer de naad uit de broek voor kopman Romain Bardet: "Dit was besproken op de teamvergadering."

© photo news. "In het eerste uur hebben we veel moeten geven om weg te geraken", aldus Benoot. "Eigenlijk voelde ik daar al dat Mollema de sterkste was van deze groep. Hij maakte echt het verschil op die eerste klim van eerste categorie. Ik zag er toen veel renners doorzakken en dat waren geen prutsers."



"We wisten vandaag allemaal dat de vroege vlucht een grote kans had, dus ik wilde mee en even dacht ik dat het mijn dag zou worden, maar op het eind zat ik echt à bloc op die voorlaatste klim, een col van eerste categorie en toen wist ik het wel dat het niet voor mij zou zijn. Het was ook heel warm vandaag en ik kreeg een beetje last van mijn maag door het vele drinken en de vele gelletjes, dus het was aan Tony om zijn kans te gaan."



Benoot veranderde het geweer van schouder en werkte in dienst van ploegmaat Gallopin. "Toen Mollema wegsprong heb ik mijn deel van het werk gedaan en hem gelanceerd. Maar straf hoor, wat Mollema daarvoor al deed. Hij reed weg bergaf. Niemand had dat verwacht dat hij daar zou wegspringen en het was net op een moment dat iedereen zo'n beetje op zijn limiet zat."



"Hij verraste ons, we probeerden daarna nog wel, maar hij ging echt wel snel. Hoedje af voor hem, als je 30 km solo rijdt, voer je een groots nummer op. Voor mezelf was dit het maximum dat ik eruit kon halen en ik denk dat iedereen op zijn plaats is geëindigd. De renners met meer Grote Rondes in de benen, zoals Gallopin of Ulissi, zijn op zulke momenten nog sterker."



Benoot liet nu al een tiende plaats noteren in de etappe van gisteren naar Rodez en een twaalfde in Chambery vorige week zondag. "Ik ben wel tevreden dat ik na 15 dagen in mijn eerste grote ronde mee de finale kan kleuren. Goed, het is spijtig dat ik geen resultaat rijd, maar we gaan blijven proberen de laatste week met de ploeg en ik ga met een goed gevoel de rustdag en de derde week in. Met Tony en ik en Thomas hebben we nog drie renners die kunnen meedoen voor ritwinst. En dan met André misschien nog 2 of 3 keer sprinten. Dus het zit er zeker nog in."



