De Gendt: "Ik hoop op de Superstrijdlust in deze Tour"

16/07/17

Tour de France Thomas De Gendt trok in de etappe naar Le Puy-en-Velay nog maar eens in de aanval. Na zijn eerdere exploten was de vrijbuiter van Lotto-Soudal al aan zijn zevende (!) dag in de aanval toe. De prijs voor de Superstrijdlust wenkt.

20.000 euro ligt straks in Parijs te wachten op de winnaar van de prijs voor de Superstrijdlust in de Tour. Thomas De Gendt beet al tweemaal in het stof, maar zet nu alles op alles voor de prijs voor beste aanvaller in deze 104e Ronde van Frankrijk.



"Ik heb al een paar rode rugnummers aan mijn aanvallende stijl overgehouden, maar de Superstrijdlust kon ik nog niet in de wacht slepen. Hopelijk maak ik straks kans op zo'n groot rood rugnummer."



De Gendt moest in 2015 de Superstrijdlust verrassand laten aan Romain Bardet, terwijl Peter Sagan vorig jaar de prijs voor beste aanvaller wegkaapte voor de neus van de 30-jarige Semmerzakenaar.



Met opnieuw een dag in de aanval kan de Tourjury in deze editie haast niet meer om de vrijbuiter van Lotto-Soudal. De Gendt reed voor de etappe naar Le Puy-en-Velay al 659 kilometer in de aanval. Met ook nog een derde Tourweek in het verschiet, lijkt enkel nog Warren Barguil in De Gendt's buurt te kunnen komen.



Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...