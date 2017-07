Lolbroek Bakelants interviewt Bardet, die warempel woordje Nederlands spreekt

Mathieu Goedefroy

Jan Bakelants is van alle markten thuis. Naast een fantastisch renner bleek de helper van Romain Bardet vandaag ook een uitstekend journalist. Op het moment dat zijn kopman de persmeute na de aankomst vanop de rollen te woord stond, kaapte Bakelants zonder schroom de microfoon. "Romain, Romain, deze AG2R-ploeg is toch in grootse doen?". Gelach alom. Na twee vragen houdt Bakelants het voor bekeken en sluit Bardet af met een luide 'alstublieft!'.