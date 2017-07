Froome redt ondanks materiaalpech zijn gele trui, Mollema haalt slag thuis in Le Puy-en-Velay

Dries Mombert

16/07/17 - 17u50

© rv.

Tour de France De overgangsrit van Laissac naar Le Puy-en-Velay heeft voor een geaccidenteerd schouwspel gezorgd in de Tour. Van alle vluchters ging Bauke Mollema het best met zijn krachtenarsenaal om. In de achtergrond moest Chris Froome alle zeilen bijzetten om zijn leidersplaats in het klassement te behouden. De Brit van Team Sky overleefde materiaalpech en een krachttoer van AG2R.

Mollema gaat op het gepaste moment solo, Quintana druipt af

Net na de Col de Peyra waagde Bauke Mollema vooraan zijn kans. De Nederlander van Trek-Segafredo keek niet meer om en sprokkelde al snel een kleine minuut bijeen op een groepje achtervolgers geleid door bollentrui Barguil.



De favorieten hielden het ondertussen op kleinere schermutselingen. De grote afwezige daarin was Nairo Quintana. De Colombiaan van Movistar hing al even in de touwen en zou vandaag ettelijke minuten toegeven.



Mollema liet het zich niet aan het hart komen en stoomde ondertussen door naar de ritzege. Een onvermoeibare Barguil probeerde de Nederlander nog zijn feestje te ontzeggen, maar de Trek-renner haalde met een stevig nummer in ware Briek Schotte-stijl zijn slag thuis.



Gele trui Chris Froome kwam in de achtergrond niet meer in de problemen en mocht even later met een gerust hart de meet in Le Puy-en-Velay overschrijden. Daniel Martin sprokkelde nog enkele seconden, maar veel verschuivingen aan de kop van het klassement bracht dat uiteindelijk niet meer teweeg. Morgen genieten de renners van een rustdag.