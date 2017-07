Wellens gooit als eerste Tour-Belg de handdoek in de ring

DM

Tour de France Tim Wellens en de Tour de France, het blijft een moeilijk verhaal. In zijn tweede Tour de France haalde de Limburger de finish niet en stapte hij af in de 15de etappe naar Le Puy-en-Velay. "Tim kampt met gezondheidsproblemen", klinkt het bij de ploeg.

Wellens reageerde kort voor de start in Laissac-Sévérac L'Eglise voor de televisiecamera's. "Ik had gisteren geen last van de warmte", benadrukte hij. "Dat was het helemaal niet. Ik had keelpijn, koude rillingen en spierpijn. Het voelde alsof ik een griep of zo zou krijgen. Het draaide echt niet goed en ik heb op de tanden moeten bijten om de finish te halen."



Zoals bekend kampt Wellens met een zonne-allergie en zijn coach Paul Van Den Bosch verklaarde gisteren op Radio 1 dat Wellens een TUE (Therapeutic Use Exemption), een therapeutische uitzondering, zou kunnen aanvragen om een cortisonebehandeling te krijgen tegen dat probleem.



Wellens zelf gaf meer tekst en uitleg bij de woorden van zijn trainer. "Ik zou die behandeling kunnen proberen", zei hij. "Maar er is nog geen zekerheid dat die behandeling met cortisone zou aanslaan, misschien zijn er nog andere oplossingen voor handen En ten tweede: ik moet daarvoor een TUE aanvragen en dan is er ook nog geen zekerheid dat ik die TUE zou krijgen."



En vooral, Wellens heeft ethische problemen met het gebruik van TUE's in het peloton. Dat gaf hij al eerder aan in interviews en dus wil hij er liever zelf geen aanvragen. "Kijk, het is in de eerste plaats iets dat we na het seizoen moeten bespreken met de dokter en ook welke behandelingen we kunnen toepassen, maar ik geef toe: tijdens een wedstrijd zelf zie ik het niet zitten om dat te gebruiken en ik herhaal, het is ook niet zeker dat ik die TUE zou krijgen. Ik kies er persoonlijk voor om dat niet te gebruiken, maar als andere renners wel een TUE willen aanvragen is dat hun zaak."