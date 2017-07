Wellens gooit als eerste Tour-Belg de handdoek in de ring: "Tim is ziek en kon niet verder"

DM

16/07/17 - 17u20 Bron: Belga

© TDW.

Tour de France Tim Wellens en de Tour de France, het blijft een moeilijk verhaal. In zijn tweede Tour de France haalde de Limburger de finish niet en stapte hij af in de 15de etappe naar Le Puy-en-Velay. "Tim kampt met gezondheidsproblemen", klinkt het bij de ploeg.

© belga.

"Tim was zaterdag al niet kiplekker", legt ploegdokter Bingé uit. "Toen al leverde hij achteraan in de koers een eenzame strijd, maar 's avonds is hij vrij goed hersteld. Hij maakte ook geen koorts, had een goede nacht en dus is beslist dat hij vandaag zou starten om te zien hoe hij de dag zou doorstaan."



Helaas, de gezondheidstoestand van Wellens ging er alleen maar op achteruit en de Limburger moest er de brui aan geven. "Hij heeft last van de bovenste luchtwegen: beetje keelpijn, beetje slijm. Bij een topsporter in topconditie is de immuniteit ook heel laag en dan bewandel je een beetje een wankele grens. Soms kom je er weer bovenop, soms ook niet en bij Tim is het de andere kant opgegaan en is hij echt ziek en had hij geen krachten meer."



Ook eerder in deze Tour kampte Jürgen Roelandts met problemen aan de bovenste luchtwegen. "Het circuleert wel een beetje in het team en we hebben inderdaad ons werk al gehad", aldus de dokter.



Heeft het mindere presteren ook te maken met zijn zonne-allergie? "Het lichamelijk functioneren is altijd het geheel van alles en ik denk dat zijn allergie zeker ook een rol heeft gespeeld de voorbije dagen. De hitte en het allergie-probleem speelde zijn rol, maar de eigenlijke opgave heeft te maken met die infectie die er bij is gekomen. Natuurlijk om het in fietstermen uit te drukken. Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel."



"Ik heb Tim gezien na de finish in de bus. Hij is ontgoocheld natuurlijk", gaat de dokter verder. "Dat is normaal als je zo lang naar iets hebt toegewerkt, maar nu moet hij de knop omdraaien en moeten we op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen waarmee hij kampt en leven we naar het volgende doel toe."