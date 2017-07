VIDEO: Jarige Greipel krijgt van ons een toepasselijk cadeau: "Hopelijk helpt het"

Mathieu Goedefroy

16/07/17 - 14u13

video Feest bij Lotto-Soudal vanmorgen, want André Greipel viert zijn 35e verjaardag. De Duitser - bijgenaamd 'de gorilla' - kon zichzelf in deze Tour nog geen ritzege cadeau doen, en dus hebben wij zelf maar voor een presentje gezorgd. In de hoop Greipel te inspireren tot een nieuwe sprintzege, kreeg de gorilla van ons... een gorilla. "Hopelijk helpt het om het tij te keren."